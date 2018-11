Cualquier gobernante de este país, de cualquier nivel, desde presidentes municipales, y con mucha mayor razón gobernadores y presidente de la República, está obligado a conocer perfectamente el contenido de la Constitución Política de México, y no sólo a conocerla sino a comprenderla a detalle, a saber de su origen, interpretación y significado profundo. Es un deber que, como gobernantes, no tienen excusa para no cumplir.En la Carta Magna están plasmadas todas las normas, reglas, obligaciones y facultades que aplican para los gobernantes, así como los derechos de los gobernados, pero también está perfectamente bien definida y delimitada la organización de nuestro sistema político. Por todo esto, resulta inexcusable que un político que gobierna una ciudad, estado o país, desconozca lo más esencial que necesita para ejercer el poder. O que pretenda desconocerlo.Este preámbulo es para explicar porqué considero totalmente fuera de lugar, y hasta inconveniente, el desplegado publicado en días pasados por 11 gobernadores panistas, en el que hacen severos extrañamientos al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a propósito de su Plan Nacional de Paz y Seguridad, inserción pagada que firmó como responsable de la publicación el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y cuyo contenido en términos descriptivos, le dan título a la presente colaboración.Debo empezar por señalar que los conceptos del texto en comento, me parecen un claro llamado a una insurrección nacional, ya que contiene calificativos y señalamientos radicales que rayan en la ignorancia y necedad de quien no conoce nuestro sistema político y sus instituciones, o pretende desconocerlo con fines poco claros y bastante perversos. En mi opinión busca generar una fuerte desestabilización política en el país, mediante recursos y estrategias de muy bajo calado, de ahí la definición de “política troglodita”.Definamos el término “troglodita” para enfocar mejor el concepto. De acuerdo con el Diccionario de la RAE (Real Academia de la Lengua Española), “troglodita” se emplea para calificar a los seres humanos prehistóricos, que habitaban en cavernas, aunque también se utiliza para nombrar a personajes que, supuestamente, tienen la apariencia y se comportan de manera similar al hombre de la Prehistoria. El término de troglodita, por lo tanto, suele aplicarse a un cierto estereotipo o cliché sobre las personas con conductas poco civilizadas, poco racionales, poco cultivadas.Así pues, la expresión “política troglodita” pretende explicar o definir lo más caramente posible, la forma en la que los hombres de las cavernas hacían política. A garrotazo limpio. Sin más fundamentos y motivaciones que las necesidades más primarias, más básicas, casi casi sólo los instintos, dejando de lado por completo el raciocinio y las reglas primordiales de convivencia. Desde sus inicios Javier Corral ha demostrado ser un troglodita de la política.Al paso de los siglos y conforme las sociedades se fueron civilizando y culturizando, surgieron las reglas de convivencia, es decir, las leyes, para regular las conductas de los individuos y enmarcarlas dentro de límites permitidos por las comunidades. Por tanto, las leyes no son una imposición de los políticos o los gobernantes, o de los partidos políticos, son una necesidad –cada vez más creciente– de la misma sociedad para garantizar mejores y más satisfactorios niveles de convivencia, dejando a salvo los derechos de las personas.Considero que las reflexiones anteriores son suficientes para entender el contexto de este análisis. En México todos somos mexicanos, independientemente de la entidad federativa en la que hayamos nacido, o en la que vivamos, todos tenemos la misma calidad de ciudadanos mexicanos. También con independencia de la autonomía e independencia que la Constitución señala para cada uno de los estados que conforman la República.Si cada uno de los estados, según la Carta Magna, es independiente y autónomo, ¿por qué somos mexicanos todos los nacidos o residentes del territorio nacional? ¿Por qué se aplican leyes y acuerdos que tienen vigencia en todo el territorio nacional? ¿Por qué hay una Policía Federal? ¿Por qué la Federación –entiéndase el Gobierno federal– recauda impuestos a todos los mexicanos y entrega recursos o fondos a todos los estados? Las respuestas a estas preguntas, y otras más, es muy simple: por el Pacto Federal.Y ¿qué es el Pacto Federal? En México, luego de la Guerra de Independencia, todos los grupos políticos, corrientes de pensamiento, empresarios y ciudadanos coincidían en un propósito: unificar al país, convertirlo en una gran nación. Así es como surge el Pacto Federal. Una definición muy clara, concreta y amplia visión para darle viabilidad política, económica y social a México.No es otra cosa que un gran acuerdo entre 31 estados y un Distrito Federal, en aquel entonces, para conformar una República representativa, democrática, federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación, establecida según los principios de esta ley fundamental. Así pues, el Pacto Federal es un acuerdo de unidad entre varios estados que son libres y soberanos, pero que necesitan de un núcleo y una representatividad en donde se depositen poderes que coordinen las actividades de todos, particularmente en algunos rubros como seguridad, justicia, educación y economía.En este contexto, bajo este orden de ideas, resulta incomprensible la actitud del gobernador chihuahuense Javier Corral Jurado denostando, descalificando y rechazando las propuestas del nuevo Gobierno federal en materia de seguridad, primero porque ignora olímpicamente el Pacto Federal, y segundo porque ni siquiera plantea el fundamento legal o político para tales señalamientos. Simplemente afirma incluso en un comunicado oficial: “Chihuahua no va a aceptar ese mecanismo y tampoco se va a subordinar a un mando militar en materia de seguridad pública. Nosotros no nos vamos a someter a ningún mando militar. Esa es la posición de Chihuahua”.El gobernador Corral agregó en su comunicado: “Nosotros no estamos de acuerdo con que se haga esa sustitución militar de la seguridad pública y yo no me voy a someter a ningún mando militar, tampoco voy a participar en ese mecanismo, ni va a participar el fiscal, ni va a participar el secretario de Seguridad.” Así nada más. Simplemente no y ya.Pero hay una parte de ese mismo comunicado que no tiene desperdicio. Luego de externar su preocupación por lo que llama el enorme desdén del Gobierno federal a los gobiernos de los estados dice: “… porque son los gobernadores los responsables de la seguridad pública en sus entidades”.Sí, ni más ni menos, eso afirma Corral en su comunicado. “Son los gobernadores los responsables de la seguridad pública en sus entidades”.Y entonces ¿dónde queda su reclamo al Gobierno de Peña Nieto por lo que él mismo ha llamado la “responsabilidad del Gobierno federal” en el tema de seguridad pública?Luego de sangrientos y cruentos enfrentamientos de grupos criminales en la sierra chihuahuense, y de fuertes exabruptos con la representación del Ejército en nuestro estado, el mandatario chihuahuense ha hecho duros señalamientos y reclamos al Gobierno federal por su incumplimiento, al menos así lo ha calificado el panista, en el tema de seguridad. ¿Quién es entonces pues el responsable de la seguridad pública en Chihuahua? ¿Acaso para unas cosas sí es el Gobierno federal y para otras no?Incongruencia total y absoluta del jefe del Ejecutivo estatal en Chihuahua quien, no conforme con las represalias sufridas por nuestro estado durante sus dos primeros años de gobierno, que nos han costado más de 5 mil millones de pesos al menos, derivadas de su pésimo manejo en las relaciones político-institucionales con el actual Gobierno federal, ahora pretende someternos de nueva cuenta a una tensa y muy ríspida relación con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así no hay forma.El desplegado publicado por los gobernadores encabezados por Corral es una clara llamada a una insurrección política nacional contra López Obrador. Lo es porque no sigue las vías ni los canales adecuados, pertinentes, predeterminados, establecidos entre los poderes de esta nación para resolver diferencias o conflictos. Lo es porque no atiende la lógica de las instituciones. Lo es porque incita a otros a seguir su mal ejemplo. Lo es porque ignora el marco jurídico que está obligado a cumplir. Lo es porque se trata de política troglodita, de garrotazo limpio, sin raciocinio, ni fundamentos. ni nada. Pobre Chihuahua y pobres de nosotros.