La pluma de Trump y el activismo judicial

Al presidente norteamericano Donald Trump no le basta un bolígrafo de punto fino para estampar su firma en los decretos que se le van ocurriendo día con día. Ante las cámaras, usa frecuentemente una especie de marcador regordete que hace que su trazo empape las hojas con las que literalmente jode a buena parte del mundo. El contenido de los textos obviamente no se aprecia, pero Trump parece gozar cada que firma papeles frente a los medios. Casi siempre se trata de un documento que pretende introducir un cambio normativo. En esas hojas que parecen no llevar algo adicional a su mera rúbrica, el presidente Trump parece disfrutar más el deslizamiento de su mano. El movimiento recuerda a un niño que estrena felizmente su cuaderno.El pasado 9 de noviembre Trump suscribió un nuevo decreto por el que cualquier persona que haya cruzado la frontera sur fuera de los puestos de entrada oficiales al país no sería candidata a recibir asilo. Ese documento lo signó prácticamente al mismo tiempo que iba llegando el primer grupo de la caravana de migrantes centroamericanos a la ciudad de Tijuana. Al verlos cada vez más cerca, Trump apresuró la firma del decreto y posó de nuevo para los medios, afirmando que la medida era necesaria aludiendo a una auténtica “amenaza para la seguridad nacional”.A las pocas horas de publicada la orden, la Unión Americana de Libertades Civiles y el Centro por los Derechos Constitucionales interpusieron una demanda ante el juez federal de distrito Jon S. Tigar. El fallo restrictivo de Tigar fue categórico, al afirmar que al presidente Trump no le compete reescribir las leyes de inmigración y nacionalidad emitidas en 1965 y que establecen que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos puede pedir asilo sin importar cómo ingrese.La resolución de Tigar tiene efectos temporales y eventualmente podrá ser revisada por la máxima instancia judicial estadounidense, pero generó el inmediato rechazo del presidente y del aparato burocrático de seguridad interior. ¿Cómo era posible que organizaciones civiles tuvieran la capacidad para revertir una decisión presidencial? El fallo del juez Tigar fue tachado de absurdo y Trump aludió a los peligros del “activismo judicial” desplegado por un “juez de Obama”, refiriéndose despectivamente a la herencia que el expresidente dejó en materia de postulaciones judiciales.No es la primera vez que Donald Trump alude al “activismo judicial” como si fuera un cáncer al que hay que desterrar de una vez y para siempre. Y se entiende perfectamente porqué lo dice. Es precisamente el “activismo judicial” desplegado en diversas etapas de la historia de Estados Unidos el que ha contribuido a que ese país sea presentado pomposamente por sus paisanos como un estandarte de la libertad y de la generación de oportunidades para todos los que ingresen a su territorio. Visto en su mejor forma, el activismo judicial puede ser visto como un auténtico humanismo, sobre todo, cuando se tiene un presidente como Donald Trump.En ese sentido, solamente hay que recordar que la expresión “activismo judicial” fue utilizada probablemente por primera vez, en los tiempos modernos, alrededor del célebre caso “Brown vs Board of Education” (1954), ventilado en el célebre período de la Suprema Corte de Estados Unidos, en el que el juez Earl Warren la encabezó. Ese histórico tribunal declaró, unánimemente, la inconstitucionalidad de la segregación racial en las escuelas norteamericanas. La doctrina “separados pero iguales” no tenía ya razón de ser. Pese a la sentencia, los estados sureños fueron los más reacios a adoptarla. Tuvieron que pasar siete largos años para que la totalidad de las escuelas acatara el fallo; sin embargo sin un tribunal como “La Corte Warren”, el cambio hubiera tardado muchas décadas más.Hoy que el mundo entero parece retroceder por las implicaciones de la pluma de Donald Trump, una dosis de activismo judicial invita a recuperar la esperanza de una mínima fraternidad entre las naciones, sobre todo cuando un presidente amanece todos los días con el deseo de exterminarla por completo.