Ahora que fue asesinada en la ciudad de Chihuahua la directora del DIF y presidenta del PRI en Batopilas, Kenia Lucero Balderrama, comprendemos la magnitud y omnipresencia del crimen organizado en el estado en cuyo mismo contexto terminó la vida del norteamericano Patrick Braxton en Urique.Sólo en un estado sin ley ni autoridad política ocurre lo que está ocurriendo en Chihuahua. Tres datos de prueba nomás de los múltiples a la mano:1. Al frente de la Presidencia Municipal de Batopilas está un individuo llevado de Sinaloa, Israel Varela Ordóñez (PRI), que fue atacado a balazos en la misma ciudad de Chihuahua el 16 de enero del 2017. Fue marido de Kenia Lucero hasta principios de este año. Ella fue asesinada junto con su nueva pareja, Jorge Muñoz Hernández, que presumiblemente tenía algo de droga al ser asesinado.2. En Urique la Presidencia Municipal está a cargo de la panista Mayra de Jesús Díaz Gutiérrez, emparentada en primera línea con líderes del crimen organizado involucrados en la ejecución del norteamericano y de la ola de violencia en la zona.3. Particularmente en la ciudad de Chihuahua y esta frontera los policías pertenecientes a la Comisión Estatal de Seguridad y a la Ministerial del Estado son objeto de acoso sistemático y mortífero desde las bandas criminales. Casi 40 de ellos han perdido la vida en emboscadas masivas y ataques individuales; se ha repetido, sin duda “puestos” desde las propias filas de sus mismas corporaciones.No estaríamos hablando de todo ello si al frente del Gobierno estatal hubiera mano firme y maliciosa para impedir que la actividad criminal se mezclara con el ejercicio político-partidista y de gobierno.Ideal sería que fuera evitada por completo la acción delictiva al menos que no fuera desde los órganos de gobierno. Es obvio que la infiltración llega hasta el tuétano en muchas alcaldías y en las corporaciones policiacas.Aquí tenemos los botones de muestra.***Inescrutables siempre los designios del Señor, repite el viejo axioma religioso. Desconocemos por completo por dónde le llegó la podadora a Raúl Rodríguez, el jefe de Servicios Públicos Municipales.Transitó los dos primeros años y la reelección con Armando Cabada como un auto en domingo temprano por la respirable Paseo Triunfo pero de repente ni el comes y te vas. De la noche a la mañana quedó fuera sin explicación oficial creíble.Eso de que será conservado como asesor dejó de tener credibilidad desde tiempos de Duarte cuando las filas de exfuncionarios asesores iban de Palacio hasta Torre Legislativa pero fuera de la nómina.Extraoficialmente pudimos saber que Raúl cayó en el garlito provocador de Jürgen Gansen Carbajal, hasta ayer también director de Limpia. Se dieron algunos picones que no le agradaron nadita al señor alcalde. Los aguantó unos meses pero terminó por reventar. Hay situaciones que no merecen más paciencia que la indispensable.Jürgen salió muy bueno para los chismecitos de pasillo y grillitas de medio pelo pero nada de trabajar con seriedad y profesionalismo.No entendió que sería su última oportunidad el regreso al primer nivel tras fracasar sonorosamente en la búsqueda de una diputación para la causa independiente. A sufrir las consecuencias.***Ayer Alfredo Lozoya se aventó un tiro audaz y bastante temerario. Dejó verse en sociedad con el exgobernador José Reyes Baeza y con los alcaldes priistas de Guadalupe y Calvo, Balleza, Parral y Guachochi. Mostró liderazgo pero también atrevimiento.Perfectamente consciente de su travesura, el afamado “Caballo” cuarto de milla subió a su Face un breve video y varias fotos con un mensaje corto pero sustancioso: “me encuentro en un recorrido con un hombre que le sigue ayudando a Parral, el exgobernador José Reyes Baeza. Vamos a seguir transformando nuestra ciudad. Ya lo verán amigos!”. Una gestión reyista para conseguir el derecho de vía de una vieja estación de tren fue el pretexto ideal.Nada tenía que andar haciendo realmente en Parral el exjefe Reyes que no sea entregar su fuerza política a quien viene anotado en fosforescente rojo como precandidato a la gubernatura. Refuerza la hipótesis la presencia de los alcaldes tricolores serranos, apoyados por Lozoya.Consiste la temeridad de Alfredo en que viene de acuerdos con el gobernador panista Javier Corral Jurado, quien a su vez conserva fuertes nervios de unión con Reyes Baeza y algunos de sus operadores, no todos; al parecer el profe Mario Tarango anda de boy scout de Samalayuca para el norte.Así podemos dibujar sin mucho margen de error un frente de Lozoya con Reyes-Corral que buena mosca le pueden provocar a los contrincantes, Maru Campos, Armando Cabada y Cruz Pérez Cuéllar.Las cartas se van destapando; o como dicen por ahí en forma más refinada, las fuerzas se van decantando.***Corrió ayer como chisme en redes sociales el rumor de que Manuel Loera de la Rosa sería convertido en contralor de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Se merece eso y más por su lealtad, afinidad y activismo con el partido ganador en el Gobierno federal.Rápido fue aclarado que no va por ahí pero que ciertamente sus conocimientos vastos en materia de educación superior pueden ser aprovechados desde el propio despacho de la SEP a cargo de Esteban Moctezuma Barragán.Tenemos foto en la versión digital de aquel encuentro justo entre dicho funcionario, Loera y Loera II; es decir, Juan Carlos Loera de la Rosa. Son hermanos. La imagen fue captada tras una comida en aquel foro educativo en la ciudad de Chihuahua. Vaya que le han sacado jugo a la foto.Sabemos ya que Juan Carlos es acaso el hombre más cercano de Andrés Manuel López Obrador para efectos operativos políticos en Chihuahua, tanto que aparte de diputado federal Morena, es en la entidad el representante de todas las áreas del Gobierno federal. Nomás.La relación familiar entre los Loera no es todo para el posicionamiento de Manuel, aparte de su currículum como activista tras bambalinas de Morena en realidad su fuerte es la experiencia en la administración universitaria.Fue mano derecha casi todo el sexenio del exrector Ricardo Duarte Jáquez en la Dirección Académica.No será sorpresa a dónde llegue en el régimen lópezobradorista, en Chihuahua o la Ciudad de México.