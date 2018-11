Para quienes esperan un ensayo sobre esa corriente filosófica, pueden suspender la lectura en este momento, el título se refiere al más reciente álbum de Muse que salió al mercado mundial hace dos semanas, inspirado en general por la idea de que vivimos en una era donde las simulaciones digitales, la hiperrealidad y la posverdad constituyen elementos que marcan la manera en que nos relacionamos, y que me sirve como referencia para reflexionar sobre el nuevo contexto político.El disco abre con Algoritmo (Algorithm), que se refiere a las simulaciones digitales o de cualquier tipo que nos alejan de la realidad, en algunos casos conscientemente como un escape, aunque en otros casos como fruto de la manipulación de actores que construyen realidades virtuales. Y así el resto de las composiciones del octavo disco de Muse entra a dialogar con realidades contemporáneas desde su perspectiva musical.La confusión, falta de información y contradicciones del período de transición del próximo Gobierno federal incluyendo las consultas “simuladas” crean una atmósfera de incertidumbre; por ejemplo, no se conocen los efectos colaterales de la reducción del IVA y el ISR en la frontera, o la posibilidad de que los más pobres no sean beneficiados, o que sus efectos reduzcan los presupuestos estatales y municipales afectando la provisión de servicios e inversión en infraestructura. La verdad es que estamos frente a un verdadero cambio de régimen que muchos no se atreven aún a aceptar.La canción Contagio de pensamiento (Thought Contagion), expresa la actitud de los seguidores-creyentes que sostienen insistentemente creencias expresadas en afirmaciones simplistas indistintamente de si son verdaderas o no, sin importar que estén soportadas por datos, evidencia o ciencia, y que además reciben gran difusión en los medios masivos de comunicación y en las redes sociales, lo que reduce las posibilidades de diálogo, y aumenta la polarización que se refleja en posturas políticas irracionales, incluso contradictorias de los seguidores-creyentes que acatan sin discernir o razonar los dichos del líder y que terminan afectando a toda la sociedad.En la teoría de cambio político los regímenes cambian una vez que se modifican los actores, las ideas o las instituciones (reglas del juego), ya sea parcial o completamente; el cambio que se está desarrollando en México involucra cambio de actores, ideas e instituciones, sin embargo, dado que las instituciones políticas tienden a ser inerciales, es muy difícil que la gente perciba las nuevas instituciones que aún están en proceso de crearse.Los nuevos actores aún no son conscientes de sus responsabilidades y sus perfiles tampoco son conocidos por los interlocutores, lo que hace difícil la comunicación en ambos sentidos; por otra parte, tienen diversas formas de pensar que ocasionan confusiones y contradicciones; existen algunas narrativas que buscan confeccionar la “cuarta transformación”, llena de intenciones y ocurrencias impulsadas por la ideología más que por la razón, y algunos actores políticos las impulsan como creyentes fanáticos sin cuestionar la validez de su implementación.La composición política mayoritaria de Morena y la amplia ventaja electoral del presidente electo facilitan la imposición de sus ideas y propuestas a la mayoría de la población, sin embargo, esa gran concentración de poder ha nublado la mente de muchos actores que ponen en riesgo la viabilidad del país y de la frontera, no hay duda de que se impondrá una “cuarta transformación”, lo que no es claro es que funcione.Cava profundo (Dig Deep) otra de las piezas de Muse, expresa la frustración por la falta de amor, esperanza y verdad, e invita a buscarla en lo profundo, a luchar para sobreponerse a condiciones que parecen imposibles de revertir; construir en lugar de permitir que quienes tienen el poder para dividir y desanimar nos derroten con su propaganda.La manera más práctica de salir de este entorno de “simulación” que parece abrumador es la construcción de una “quinta transformación” que implica retomar las demandas de combate a la pobreza, a la corrupción y a la impunidad desde una alternativa humanista integral y solidaria que privilegie las acciones directas donde se encuentran los problemas, y un replanteamiento de políticas públicas viables con prioridad por los excluidos, la familia y el desarrollo sostenible.