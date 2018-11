Infancia y derechos: otro mundo es posible

El 20 de noviembre pasado se celebró el aniversario 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), tratado que establece de manera categórica la responsabilidad pública sobre el bienestar y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes (NNA). Con excepción de Estados Unidos y Sudán del Sur, el mundo entero al ratificar la convención asume una responsabilidad no sólo ética sino jurídica sobre los derechos de las y los más pequeños. Los estados parte se han comprometido a garantizar los derechos de la población de 0 a 18 años sin discriminación, a enfocar sus acciones y recursos en su supervivencia y desarrollo; a basar sus decisiones en el interés superior del niño y a promover la participación infantil y juvenil.Si bien la convención representa un avance importante en el reconocimiento de NNA como sujetos de derechos –no como objetos de caridad–, esta población sigue padeciendo en grandes proporciones condiciones de pobreza, abandono, violencia y muerte. Los indicadores sobre la realidad de la infancia y la adolescencia en nuestra ciudad y en nuestro país distan mucho de mostrar el cumplimiento de los derechos consagrados en la CDN. Hemos insistido en otros momentos sobre la importancia de visibilizar estas realidades, hemos denunciado la indolencia de las autoridades y también la necesidad de que todos y cada uno de nosotros asuma un compromiso claro por el bienestar de la población más joven.Dejemos los datos y los sucesos trágicos por un momento. Hoy les invito a soñar, a preguntarnos cómo serían el mundo, México, Juárez, si se cumplieran los principios básicos de la Convención, si los derechos de niños, niñas y adolescentes fueran garantizados y cumplidos. Imagino entonces un mundo sin pobreza y sin hambre. Un mundo en el que las familias cuentan con un ingreso digno que les permite garantizar la canasta alimentaria, la educación y la propiedad sobre su vivienda. No hay entonces niños o adolescentes pasando hambre o teniendo que trabajar –muchas veces en actividades ilícitas– para contribuir con los gastos; las familias viven relajadas, tienen tiempo para convivir y no conocen la angustia de no tener con qué darles de comer a los niños o cómo pagar la luz. Nadie necesita empeñar el único objeto valioso para pagar los uniformes o la “cuota de padres” al inicio del ciclo escolar.Se ha desarrollado un modelo económico que genera empleos especiales, reducidos en duración pero no en salario para madres y padres de niños pequeños. Todas las familias tienen acceso a cuidado infantil y educación de calidad. La buena alimentación y una dinámica familiar con menos estrés incrementa el rendimiento académico y la escuela, comprometida con su desarrollo, potencia sus capacidades y desarrolla sus habilidades.Las calles son seguras y niños y adolescentes juegan libres e interactúan con sus pares. Tener alguna discapacidad no es un impedimento para acceder a la escuela o transitar por la ciudad. Cualquier enfermedad es atendida oportuna y gratuitamente. La maternidad adolescente es sólo un recuerdo. NNA están llenos de sueños y proyectos, el futuro les entusiasma y les llena de sentido; les gusta tanto su vida y la encuentran tan plena que el suicidio es una palabra desconocida y vacía.Los adultos hemos aprendido a reconocer y respetar a niños (as) y jóvenes como personas independientes, que sienten, piensan y se expresan de manera distinta a nosotros. No queda nadie que justifique o ejerza la violencia sobre niños y niñas; se educa con amor y límites claros, pero sin violencia; el respeto es mucho más importante que la obediencia. Así, en el proceso de crecer, las personas participan, se comprometen consigo mismas y con su comunidad.Los gobiernos invierten “el máximo de los recursos disponibles” a garantizar derechos y asegurar el bienestar y el desarrollo de los más pequeños. La prioridad es ofrecer un presente digno a cada niña, cada niño y cada adolescente. La máxima de Unicef se ha vuelto realidad: el bienestar de la infancia es el indicador de un hábitat sano, una sociedad democrática y un buen gobierno”.Así imagino el mundo, mi mundo, si esta Convención se convierte en realidad. Como canta Silvio Rodríguez, “he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado”. Se trata sólo de alinearnos en esa sintonía y trabajar, empujar, luchar para que suceda. Sólo así, otro mundo es posible.