Imposible regatear habilidad al exdirigente de la Sección 42 del SNTE, Miguel Ramírez Ochoa. Cavó túneles de escape más efectivos que los de “El Chapo” Guzmán y huyó sin necesidad siguiera de untar la ropa de tierra y desperdicios como aquellas imágenes famosas del capo sinaloense al escabullirse por las alcantarillas de Los Mochis.El profe Miguel obtuvo refugio en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tras verse involucrado en el mayor escándalo de crimen y corrupción que sufrió esa organización gremial en Chihuahua.Reventó la olla del descaro al terminar las fiestas independentistas nacionales del 2005. A finales de septiembre fue asesinada en la capital del estado la maestra Sonia Madrid Bojórquez: además de formar parte del comité estatal de la 42, era integrante también en primer nivel de la masonería norteña.Nomás de rascarle un poquito, los investigadores ministeriales a cargo entonces de Patricia González descubrieron que todo el enjuague de corrupción y el asesinato surgió desde la propia directiva de la 42, quemando los aparejos de Ramírez Ochoa. Hubo detenidos responsables intelectuales y materiales del asesinato, por estas fechas todos libres.Ramírez fue refugiado en la Ciudad de México bajo el cobijo de quien a la postre resultaría líder nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre. Desde ahí ambos y muchos más entregaron la fuerza sindical al régimen de Enrique Peña Nieto, que centralizó prácticamente toda la actividad magisterial. Los profes quedaron literalmente huérfanos en sus estados porque fue centralizada la negociación y abandonadas las tropas en las trincheras de las entidades federativas.Todo mundo creyó que física y políticamente moriría la maestra Elba Esther Gordillo. Recuérdense aquellas actuaciones dignas de un muy mexicano Ariel cuando sacaban del reclusorio a la profesora y la regresaban porque parecía al borde de la tumba. Lágrimas de su seguidores empapaban al país. Ahora entendemos por qué Peña no se conmovía.La maestra constituyó un partido, el PANAL, nomás para derrotar junto con Calderón al PRI. Se deleitó hasta empalagarse de poder todo un sexenio con el régimen blanquiazul (hasta de novio chihuahuense se hizo) pero luego Peña le hizo pagar con cárcel y casi con la vida, ciertamente.Desde el reclusorio, sin embargo, fue tan efectiva para operar como ‘El 300’ ahora contra la Fiscalía del Estado. Se alió con Andrés Manuel López Obrador; con bombo y platillo obtuvo su libertad y de nuevo ha recuperado la plenitud de su poder, al grado que ayer por la tarde castigó implacable la traición dejando fuera del SNTE a Juan Díaz, empaquetado junto a su operador chihuahuense, Miguel RamírezLa maestra libre sigue siendo... oh contrastes e ironías de la justicia mexicana... presidenta del SNTE. Díaz es el secretario general pero en realidad la mandona es ella y sólo espera que un tribunal de justicia le restituya sus derechos para apoltronarse en su sitial de siempre.Confirmamos ayer que AMLO está de acuerdo en recuperar el honor de su ahora aliada y permitió discretamente la expulsión de Díaz y todos sus coequiperos cuyo período al frente del SNTE concluía años después.Ella posiblemente anunciará que no disputará más su presidencia pero tras bambalinas el SNTE seguirá siendo suyo “sin miedo”; las dirigencias en los estados recuperarán su “dignidad” (adiós a los líderes actuales de las chihuahuenses Octava y 42) y Díaz no han recibido ni las gracias por participar... El golpe ha sido para biografía redactada por su excelencia Stefan Zweig aunque sea desde el cielo o a donde quiera que haya ido su alma suicida.***Mientras más cercano se escucha el canto de las golondrinas, mayor es la tristeza de los funcionarios que por años se han refugiado en las delegaciones federales, y quienes a partir del 1 de diciembre deberán decir adiós a los supersueldos de los que han gozado sin rendir frutos palpables de su trabajo.El cambio de gobierno viene emparejado a la ola de desempleo que en este caso deberá cargar el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues – conforme a la tradición del partido del presidente en turno– hizo uso de esos espacios para el pago de favores.La suerte de la figura de los delegados federales aún no es totalmente clara, pero lo que sí se sabe es que el gasto anual que los hasta hoy 58 representantes del Gobierno de la República en el estado supera los 32 millones de pesos únicamente en materia de salarios.La cantidad está muy por encima de los presupuestos que poseen muchos municipios serranos. Y la pregunta que nunca nadie ha podido responder es ¿para qué sirven los delegados federales?Por ejemplo la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), ¿realmente alguien la conoce? Probablemente muy pocos, pero con el cambio de gobierno su titular Luis Eduardo Rodríguez Sámano deberá despedirse de un sueldo de 118 mil pesos mensuales.Los salarios de la burocracia federal están muy lejos de ser una bicoca, los mínimos superan los 48 mil pesos y los máximos rondan los 160 mil, como es el caso del delegado de la PGR… ¿y los resultados?Llega a su fin una era en la que estos espacios servían para premiar a quien había contribuido con el partido en turno, para acomodar a candidatos perdedores o para dar calma a las corrientes políticas que demandaban espacios de poder.La iniciativa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de eliminar las delegaciones federales y establecer un coordinador general, aún siembra tela de duda, ¿se acabará realmente con los elefantes blancos, o se creará una nueva élite infuncional?***La llamada democracia participativa que impulsa el próximo Gobierno federal se someterá a prueba por segunda ocasión este fin de semana, cuando al menos la realización o no de 10 programas anunciados por Andrés Manuel López Obrador se abrirá a la consulta popular.En lo que tocó a la continuidad o no de la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México participaron 17 mil 559 chihuahuenses, pocos si se compara con los más de 600 mil votos que López Obrador obtuvo en el estado en los comicios del pasado mes de julio.“El que quiso votar, votó”, dijo tras esa consulta el líder de Morena, Martín Chaparro en respuesta a una participación claramente baja y que involucraba un tema que de una u otra manera podía interesar a los sectores chihuahuenses.¿Qué se puede esperar de la consulta de este fin de semana? Probablemente una afluencia menor de chihuahuenses participantes si se toman en cuenta algunos de los temas que habrán de ser sometidos a la opinión ciudadana: el Tren Maya, la construcción de la Refinería en Dos Bocas en Tabasco o el desarrollo del Istmo de Tehuantepec.Tal vez otros puedan levantar más el interés como la consulta sobre aumentar al doble y garantizar la pensión a adultos mayores o becar a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel medio superior.La realidad ha demostrado que la ciudadanía no está acostumbrada, ni se acostumbra, a la “democracia participativa”, aunque quizá un día ésta pueda ser el mecanismo que materialice el principio de que es el pueblo el que gobierna y que los servidores públicos son sólo empleados de los ciudadanos.