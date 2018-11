Estamos a la vuelta de dos semanas de estrenar un régimen de gobierno que ha despertado todo tipo de sentimientos entre los ciudadanos de este gran país, una serie de preguntas, afirmaciones, rumores, premoniciones, arbitrariedades, atropellos, desenfados, desenfrenos; en fin, no se sacó la rifa del tigre, digamos que se llevó por el mismo precio todo el conjunto de felinos.No será la más cordial de las bienvenidas a gobernar la nación para el tabasqueño, no será siquiera una amigable y fraternal recepción, los números dicen lo que callan los discursos oficiales.Lo reciben cinco problemas severos al momento de hacer negocios en el país: las regulaciones fiscales, los impuestos, la burocracia que hace sumamente ineficiente a la instancia gubernamental, el crimen y el robo, así como la corrupción.¡Qué curioso! El discurso “lopezobradorista” se ha sustentado en atacar la corrupción, establecer un plan de seguridad pública, reducir la burocracia y hacer más ágil la instancia gubernamental, reducir las tasas impositivas para mayor competitividad y hacer eficiente el gasto público mediante programas de austeridad. En teoría el problema no será el diagnóstico el cual aparentemente es correcto, el reto es la aplicación de las medidas que nos puedan ser útiles para contrarrestar y minimizar los efectos de las situaciones que se viven de manera frecuente en nuestro país y que desafortunadamente son el pan nuestro de cada día en Juárez.Estamos a una nada de comenzar a sentir con toda su intensidad el andamiaje de un gobierno de izquierda con todo el bagaje y conceptualización populista que pudiera contener, una filosofía que es tan compleja como paradójica cuando como nación hemos sido un reflejo del más exacerbado capitalismo siendo en ocasiones un alumno aventajado de prácticas capitalistas que nos han hecho sentir que somos del primer mundo pero que en realidad era un cruel espejismo. Hoy nos venden la “cuarta transformación” como la panacea del embrollo mexicano, ¿y si todo esto se convirtiera y quedara en “una transformación de cuarta”?Para que un cambio sea verdadero se deben dar circunstancias como tener presión por cambiar, una visión compartida, un plan realista y por supuesto tener los medios para hacer realidad ese plan; ¿estarán listos los que gobernarán todas estas condiciones? ¿O se convertirán en simples “tacos de lengua”? El reto es monumental, dentro de la institucionalidad que se debe vivir hay una tendencia a la baja sumamente pronunciada, estamos en el lugar 123 de 137 evaluados. El influyentismo, la inseguridad, la poca ética y la corrupción son los problemas que más vulneran a México, ¿le suena común si este escenario lo trasladamos a la ciudad? Muchas historias donde vemos que los que tienen mayor cantidad de recursos tanto económicos como políticos y sociales gozan de una impunidad fastuosa e insultante. Una inseguridad que ha sido reclamo popular a lo largo de una década en nuestra ciudad, donde parece imponerse la ley del que “más saliva tiene, más pinole traga”. Una ética reducida a ser un adorno social, desde la más elemental demostración en las familias del “no debes decir mentiras” hasta la más descarada versión del político que después de haber salido en televisión nacional embolsándose miles de dólares hoy es considerado como parte de quienes habrán de estar en el Gobierno; qué decir de aquellos que constantemente han sido llamados al Congreso para aclarar inversiones y gastos millonarios, o para que nos ayuden a entender por qué cuestan tanto la generación de “brillantes ideas” que hasta el día de hoy siguen brillando…por su ausencia o falta de difusión.De la corrupción ni ahondar más en ella, es la palabra de moda, la acción más repetitiva y el platillo más barato que se sirve en platos bañados de plata. Y así el índice nos da un ranking 68 en el concierto mundial en cuanto a la cobertura de necesidades básicas para luego decirnos que en el rubro del manejo de la eficiencia de los recursos estamos en una mejor posición y que en innovación estamos ligeramente mejor que el promedio de las naciones. Bonito panorama le espera al nuevo Gobierno, una nación que camina a tientas en sus necesidades básicas pero que le hacen creer que está en ciernes para manejar eficientemente sus recursos y que aspira a entrar a un mejor nivel mundial por la puerta de la innovación. Bien pudiera Juárez interpretarse de esa forma, una ciudad con muchos puntos básicos descuidados, pero con un aparente manejo eficiente de sus recursos y una plaza en la que se quiere hablar de entrar a escenarios de innovación. Estamos a nada de comprobar qué tan bueno y certero es un cambio de gobierno ante un escenario que se ve cuesta arriba, claro es algo que el discurso oficial esconde, pero no podemos negar –y lo dicen con sabiduría las abuelitas– que para correr primero hay que saber gatear.¿Evolución o involución? El tiempo y las acciones nos lo dirán.

