Los agarraron pidiendo mordida

En la Dirección de Protección Civil también se cuecen habas, como reza la expresión. Tenemos algunos datos fehacientes sobre un presumible intento de soborno que ruborizará al titular del área, Efrén Matamoros Barraza, si es que en realidad es ajeno a los hechos.Nuestra información indica que un inspector de la dependencia municipal estuvo trabajando con un trámite denominado “plan de contingencia” casi al mediodía del 20 de septiembre en una empresa muy importante ubicada por la colonia Nuevo Hipódromo.Una vez concluida la revisión correspondiente, el inspector dijo a los representantes de la empresa que estaba listo el proyecto para ser aprobado pero que necesitaba “de un apoyo económico” por instrucciones de su jefe, el mismísimo director de Protección Civil.Contestaron los representantes que no es política de la empresa extender “apoyos” de esa naturaleza. Se negaron en más de una ocasión a doblar las manos hasta que cayeron en la cuenta de que era preferible denunciar; poner dedo, en palabras simples.Tras un par de llamadas para asesorarse, los propios empresarios se lanzaron hasta la Contraloría Municipal, ahí les pidieron hacer la denuncia formal, detallaron los hechos paso a paso, hubo la investigación y ha llegado la hora de la resolución. Tenemos en la versión digital foto de alguno de los oficios respectivos.Todo indica que el intento de extorsión se llevó a cabo y que habrá problemitas serios para el inspector directamente involucrado y para sus jefes directos y máximos. Si eso ocurrió en una empresa no ha de ser la única, son cientos, quizá miles las que deben aprobar periódicamente el mentado plan de contingencia. De hecho nos aseguran que son algunitas las quejas contra la Dirección.Es posible, entonces, que parte de los cambios en el Municipio mencionados ayer en La Columna contemplen algo o mucho en Protección Civil. Hoy podemos saber algo.***Las múltiples investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado sobre los atentados de que han sido objeto sus agentes ministeriales y elementos de la Policía Estatal han llevado invariablemente al nombre de Óscar Alberto Aparicio Avendaño y sus mandos como objetivos tanto de las agresiones como de agredir.Los mensajes han sido numerosos han incluido videos, mantas, cartulinas y grabaciones simples. La ejecución de un comandante ayer en la ciudad de Chihuahua de inmediato fue catalogada como traición desde el interior de la Fiscalía. Los asesinos supieron su domicilio y la hora que se dirigía a él.El río no suena nomás por asustar. Son múltiples también los hechos que dan sustento a las acusaciones. Basta ligar sucesos con actitudes, conductas y manejos de los jefes de la Policía para concluir sin lugar a dudas que andan con el lodo hasta más arriba del cuello.Aparicio y sus mandos son prestados a la Estatal de la Policía Federal, quizá por ello la falta de interés por la seguridad de los chihuahuenses y la corrupción por montones de la que son señalados.Javier Corral emprendió el lunes una defensa categórica de la corporación federal cuando los nuevos jefes del Gobierno federal sugirieron su desaparición con la creación de la Guardia Nacional y todo ese exótico entorno manejado por los Morenos políticos.“Sin vacilación alguna: si nos dan a escoger, varias veces preferimos a la Policía Federal. Unos cuantos bribones no definen a esta corporación esencial en el combate a la delincuencia organizada”. Sería un error la desaparición, dijo en red social el señor.Corral sabe que es al revés su premisa, son más los bribones que los decentes en la Federal pero no podía traicionarse a sí mismo puesto que su jefe policiaco justamente forma parte de la Policía Federal.Y no se ve para cuándo le caiga el veinte al mandatario del error cometido al sostener a los federales al mando de la Policía Estatal.***Bajo las faldas del “nunca pasa nada” y de las negociaciones políticas que envuelven los dictámenes de las cuentas públicas, algunos municipios hacen festín del erario y se sirven con la cuchara grande rebasando los montos autorizados para el pago de remuneraciones, realizando adjudicaciones directas y contratando a familiares… En resumen pasando por alto las disposiciones que marca la ley.Ayer en el Congreso del Estado se dio marcha atrás –pretextando inconsistencias en su redacción– a 15 dictámenes derivados de las auditorías practicadas al uso que se hizo de los recursos durante el año pasado, y en prácticamente todas ellas existen observaciones.Es el caso por ejemplo de Villa Ahumada, donde la Auditoría detectó un sobrejercicio de casi 13 millones de pesos al analizar las erogaciones en nóminas, sueldos, compensaciones y aguinaldos, entre otras partidas.El Ayuntamiento tenía presupuestado para ello poco más de 27 millones de pesos, y el gasto alcanzó casi 40 millones. Así las cosas.A pesar de ello, el alcalde Luis Marcelo López ha protagonizado una de las administraciones más controvertidas creándole al poblado una fama de ‘mala administración’ que ya supera a la que posee por ser la cuna de los burritos.No hay para pagar a los trabajadores que están y mucho menos para liquidar a los que corrieron.Ayer, los más de 70 trabajadores despedidos de Villa Ahumada protagonizaron una nueva manifestación frente a la presidencia para exigir se les otorgue el finiquito que les corresponde.La cuestión es, si el Ayuntamiento tiene complicaciones financieras, ¿entonces quiénes se beneficiaron con el sobrejercicio? La respuesta no se conocerá por que, como es común, las auditorías y sus vistas para sanciones administrativas y/o penales pocas veces prosperan.De cara al próximo régimen federal, y acorde a los nuevos tiempos de los que tanto hablan los políticos, el Congreso del Estado tiene en sus manos la posibilidad de realizar una fiscalización efectiva, empezando por supuesto desde la propia casa. Por desgracia, entre quienes componen la clase en el poder, la conciencia de que los recursos son y pertenecen a los ciudadanos aún está en pañales.***Todo hace suponer que se les está convirtiendo en bolas el engrudo a los panistas de esta frontera con la elección de su nuevo dirigente municipal que asuma el cargo por ahí de mediados de diciembre y que permita que el flamante regidor Enrique "Quique" Torres se dedique de lleno a sus labores edilicias y a atender las visitas del patrón a Juárez sin más preocupación que las entradas VIP en el fut.De por sí que no las traen todas consigo los blanquiazules fronterizos, y todavía se complican más la existencia –o se las complican desde el comité estatal–emitiendo y publicando una convocatoria más balín y acomodaticia que las consultas populares de AMLO. Y es mucho decir.Resulta que a la convocatoria sólo le faltó ponerle el sello oficial de Palacio. Para empezar delimita el período de funciones para quien resulte electo a un año... ¡solamente un año!, cuando los estatutos y reglamentos señalan que debe ser de tres. No justifican claramente en la convocatoria el por qué de esa circunstancia tan extraña.Lo cierto es que habiendo varios tiradores apuntados, ha generado cualquier cantidad de reacciones negativas y hasta protestas que ahora no encuentran la forma de acallar, sobre todo ante la posibilidad de que quienes aspiran al cargo busquen en el Instituto Nacional Electoral la protección a sus derechos mediante senda impugnación a la convocatoria.Anotados en la lista podemos distinguir a Raúl García Ruiz, Pepe Márquez, Joob Quintín Flores, Evangelina Mercado, Hiram Contreras y la propia regidora Amparo Beltrán, quienes deberán decidir qué harán con los "asegunes" de la convocatoria y si participan o no. Faltan aún varios capítulos por escribirse en esta triste historia.