Apenas unos días duró la coordinación de la Policía Estatal con la Municipal. Hubo acuerdo a finales de octubre y fanfarrias lanzadas en boletines por el comisionado estatal de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño. Casi una decena de ataques habían sufrido durante el mes los estatales.Así como repentinamente se unieron a la Municipal y hasta presumieron algunas fotos en operativos de “binomios”, así desaparecieron. Ni las gracias dieron, menos explicaciones. Es un soberano desorden la Estatal, esa es la verdad. Los pocos agentes que tiene la corporación andan en operaciones de ratón loco según las emergencias. Los mandan a la Sierra, a la ciudad de Chihuahua, al centro y sur del estado... los regresan a Juárez. La locura total.Esta semana se reanudaron las balaceras contra los indigentes policías del estado (los mantienen en situación de miserables). Van nueve agresiones únicamente en Juárez, otras en distintos puntos de la entidad.Ayer la Policía Municipal desarticuló una célula de ‘La Línea’-‘Aztecas’ que se preparaba para otro ataque en el estacionamiento de un centro comercial. Alguno de los detenidos ya había participado en otros atentados.Los policías preventivos han mantenido a raya a las pandillas que operan para los distintos cárteles, Sinaloa y el de Juárez. Su intervención ha impedido mayores daños contra los elementos de la Fiscalía General del Estado.Cierto, no hay comparación en cantidad, preparación y equipamiento con los dirigidos por Ricardo Realivazquez, pero esa sola circunstancia obliga a la coordinación permanente si hablamos sólo de la guerra declarada por las pandillas a la Fiscalía, con más razón si apelamos a que el objetivo esencial debe ser la protección a la población y esa no se está brindando en la calidad y cantidad requerida.Viernes y sábado estuvo en Juárez el gobernador Javier Corral, de quien dependen la Policía Estatal y la Ministerial pero sólo estuvo en un evento educativo, en una comida en el Shangri La con el rector de la Autónoma de Ciudad Juárez, Juan Ignacio Camargo, y en el juego de Bravos echando porras y tragos.Cero tema de seguridad a pesar de las emergencias extraordinarias y de la anunciada coordinación con el Municipio; más todavía, ni reunión tuvo con las autoridades municipales.Si no hay voluntad por la coordinación interinstitucional y tampoco hay fuerza individual para enfrentar a las pandillas entonces no entendemos cuál es el plan de la Fiscalía para defenderse y defender a la sociedad. Es esta condición la que, efectivamente, intensifica las sospechas de corrupción en los mandos del órgano estatal.***Ningún evento tendrá fuera de las instalaciones del PRI estatal la presidenta nacional y senadora por ese partido, Claudia Ruiz Massieu. Este jueves andará por la ciudad de Chihuahua, primera ocasión desde la derrota total en las elecciones del pasado 1 de julio.La señora presidenta encabezará una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, después se reunirá con “sectores y organizaciones”; a la 1 tendrá una reunión que suena interesante con presidentes municipales y expresidentes del Comité Directivo Estatal tricolor y por la tarde un “diálogo con la militancia”.El platillo fuerte sin duda es la encerrona con los presidentes municipales y con los exdirigentes del Revolucionario Institucional en el estado.En el primer caso hablamos de 21 presidentes municipales (quizá incluyan a los 30 síndicos) que representan a localidades muy pequeñas del estado pero necesitados de recursos económicos para hacer frente a la andanada federal de Morena, cuya cuenta regresiva desemboca el primero de diciembre. A ver qué promesas les hace la presidenta.Y en el caso de los expresidentes del Revolucionario Institucional, tenemos que ya no quedan muchos. Karina Velázquez se convirtió al corralismo obligada por supuestas transas cometidas al lado del duartismo; Miguel Ángel González anda ya en otro partido político y Marco Adán Quezada tiene a gran parte de su equipo en Morena.Aunado a lo anterior el profe Mario Tarango no mantiene relaciones que digamos amistosas con el actual dirigente Omar Bazán sino todo lo contrario; tampoco Memo Dowell y Memo Márquez; Mario Trevizo decidió convertirse en testigo protegido del corralismo con tal de librar la cárcel por corrupción y Raymundo Romero anda a salto de mata; discreto pero a salto de mata.Será buena imagen para la foto los y las que acudan al encuentro con su lideresa nacional.***No han cesado los cambios en la independiente Presidencia Municipal. Vienen más tras el impase obligado para medir caras, gestos y reacciones sobre los golpazos en Tránsito, la Policía Municipal y otras áreas.De último minuto supimos que el alcalde Armando Cabada tiene preparada una nueva barrida en alguna o dos direcciones de las que hasta el momento no han sido tocadas por los cambios.No hubo fuente que ofreciera detalles pero es fácil deducir dónde sería. Han alcanzado las remociones a Obras Públicas, Centros Comunitarios, Atención Ciudadana, Deportes, los mencionados Tránsito y Policía Municipal. Echemos a andar la imaginación sobre las que faltan.Para tomar estas decisiones, Cabada ha tenido en cuenta dos razones fundamentales que ya hemos comentado pero que vale la pena recordar, los resultados en las responsabilidades encomendadas y la lealtad al proyecto político.Hoy más que nunca el alcalde independiente prueba a sus colaboradores porque son quienes deberán hacer equipo sólido hacia los tres años de administración y la posibilidad de brincar al final del término hacia la gubernatura. Sin resultados en el gobierno de las direcciones no es posible pensar en Palacio de Gobierno. Sencilla pero complicada la fórmula. De ahí las sacudidas.***El juego del alcalde independiente es simple, sabe que sus posibilidades son enormes en lo que significa el peso de Ciudad Juárez como plaza electoral pero la misma ecuación puede convertirse en factor de riesgo fundamental si las expectativas no son cubiertas.Para los políticos ajenos a Juárez este es un territorio harto complicado si el jefe de la plaza es fuerte. Maru Campos, Cruz Pérez Cuéllar y Alfredo “El Caballo” Lozoya son por ahora los tres principales competidores de Armando.La alcaldesa de Chihuahua ya tiene una fuerte presencia en Juárez tras bambalinas midiendo sectores y áreas en las que concentrará su operación política apenas la agenda le sugiera la incursión personal. Ayer estuvo en la Ciudad de México tratando de amarrar buen presupuesto 2019.El senador por Morena es juarense y tiene un largo camino andado en la operación electoral de esta frontera. A pesar de ello no representa peligro importante todavía para el alcalde en funciones.Lozoya hace presencia permanente en Juárez desde hace meses justificado en su amistad y filia independentista con Cabada. Sólo espera la oportunidad más diminuta para dejar el número dos entre ambos y colocarse en el uno. En la sola risa no deja lugar a dudas.Los priistas pueden presentar un listado largo de candidatos con peso, trayectoria y recursos pero será gasto inútil. Estarán acabados todavía para el 2021. Lo importante de ellos es a quién entreguen su bandera entre los mencionados.Es posible que Corral intente enviar a Gustavo Madero como candidato, o a Rocío Reza, y quizá hasta Ismael Rodríguez, que ahora anda por todo el estado, pero ni tiene partido para ganar, ni imagen que represente plus para su delfín o delfina. Sin exagerar, será en un par de años el Peña Nieto para cualquiera de sus opciones.Para el alcalde juarense ese es el sencillo mapa.