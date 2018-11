Falta el valiente que impida cobro en Las Misiones

Nomás falta que les cobren por respirar a los locatarios de Las Misiones. Pagan desde 50 mil pesos mensuales hasta millones en rentas con arrimadijos de servicios y mil detalles más.A eso habrán de sumar ahora el recelo de la clientela que de inmediato comparará los estacionamientos gratis de otros lugares, incluido el de Cielo Vista y todos los demás de los vecinos paseños.Ahora los voraces dueños no se acabalan con los ingresos por los espacios arrendados y han anunciado que a partir del 26 de noviembre cobrarán a propios y extraños por el uso del estacionamiento: 20 pesos por 15 minutos en adelante hasta 200 pesotes por boleto perdido.No es el primer intento ni la única plaza comercial que ha cobrado y pretende retomar el mismo esquema. Ya cobraban los principales centros comerciales hasta que un mandamiento legal se lo prohibió porque se trata de un simple y llano robo en despoblado.El independiente alcalde Armando Cabada ha evitado hasta ahora que los ambiciosos dueños de los terrenos donde se asientan las plazas cumplan su propósito. En la ciudad de Chihuahua siguieron las autoridades municipales la determinación juarense.En momentos de coyuntura política el tema ha sido atractivo. La exdiputada panista Daniela Álvarez ha impedido los cobros en Plaza Galerías y otros han hecho lo propio en Las Misiones.No faltará hoy quien levante nuevamente la bandera de la protesta.***Muestra irrefutable de la desorganización y abandono en que los jefes de la Fiscalía General del Estado mantienen a sus policías es el ataque perpetrado a las instalaciones de su corporación ayer en pleno mediodía. El enésimo ataque.Es evidente que no existen protocolos de seguridad ni vigilancia siquiera para las instalaciones de su propia Policía; peor aun, ayer tocó a inocentes ser víctimas de la reacción desbocada de los agentes en persecución de los atacantes. No dieron con los culpables pero lesionaron a un matrimonio adulto.Una vez vaya, la segunda vez vaya, ¿pero la tercera y más? Es inconcebible que tras casi 10 agresiones a sus instalaciones y tras 70 agentes estatales ejecutados no se hayan preocupado César Peniche ni Óscar Aparicio por la organización y protección de la propia Policía a su mando.Si eso ocurre con los jefes de la Policía nada bueno puede esperar la ciudadanía para su seguridad al menos en el ámbito de la corporación estatal. Peniche y Aparicio no hacen nada porque su jefe el gobernador tampoco hace nada. Cualquier mandatario de menos pelo se hubiera deshecho hace tiempo de dos jefes policiacos que han sido señalados por corrupción y por incompetentes. Casi nada.Cómo andarán las cosas además de lo dicho, el 15 de noviembre reveló el gobernador que el estadounidense Patrick Braxton fue asesinado en Urique. Tanto Peniche como Aparicio descartaron ese mismo día que la muerte hubiera ocurrido y que había “más de 100 policías estatales buscándolo”.A estas alturas, todavía hoy, esos funcionarios no han emitido ningún pronunciamiento ni sobre el hallazgo del cuerpo. Ha sido la familia de la víctima la que ha dado a conocer los hechos.Con esa irresponsabilidad es manejada la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; así que sus agentes no pueden esperar tampoco otra cosa que la agresión en cualquier momento... o agredir, o corromperse. Todo puede pasar en el desorden.***Los notarios son lo máximo para eso de la operación política en aguas profundas. Ya tienen nuevo presidente de su consejo estatal y todavía no sueltan la convocatoria respectiva.Actualmente el presidente del notariado en el estado es el exdiputado local priista Memo Ramírez Bolívar, un hombre muy cercano a la exsenadora también tricolor, Graciela Ortiz González.Antes de Navidad debe Ramírez ser relevado. Ocupará su lugar Antonio “Toño” Suárez Estrada, notario público número 27 con asiento en Ciudad Juárez e hijo de Fernando Suárez Coello, un notario por Cuauhtémoc que fue mano derecha del exgobernador Saúl González Herrera.El exgobernador (que en paz descanse) fue y sigue siendo referente entre los hombres y mujeres que dan fe; fe pública, no fe religiosa, de esta se encarga justo el jefe de la pastoral de los notarios, Don Hesiquio Trevizo, teólogo espléndido que el domingo presentó en las páginas de El Diario la primera parte de una pieza magistral sobre la fe a partir del pensamiento de Gabriel Marcel.Cómo un tema nos lleva a tantos otros. Ya abordaremos también esa especie de postdata que Hesiquio coloca al final de su mismo texto dominical en el que se aparta de los misterios, de la fe, de lo metafísico, y en unas cuantas líneas asesta un mundano trancazo a las consultas de Andrés Manuel López Obrador. Ni en las catacumbas los religiosos dejan su compromiso social.Perdón por lo lejos que nos fuimos del tema inicial. Los cerca de 80 notarios y notarias que hay en la entidad ya negociaron entre ellos y su nuevo presidente será el aludido Suárez Estrada.La convocatoria llegará de puro trámite, por eso Memo Ramírez no se ha preocupado por publicarla. Lo hará acaso una semana antes que se protocolice la correspondiente toma de protesta, antes de Navidad.Esto último ocurrirá tal y como se observa a menos que salte algún valiente y confronte la decisión tomada. Impensable que ocurra, menos cuando los notarios (as) están más unidos que nunca porque al principio de la administración corralista quisieron asustarlos con el petate del muerto por todas las operaciones que llevaron a cabo en relación al régimen duartista. Hasta Memo Dowell se llevó el susto de su vida.***Hoy es prueba personal de imagen para las autoridades de los principales niveles de gobierno que deberán presidir los desfiles por un aniversario más de la Revolución Mexicana.A nivel nacional no parece que haya problema porque la sucesión presidencial ha transcurrido en santa paz; en todo caso, las rechiflas serían para el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por los bajones que le ha propinado al peso aun sin tomar protesta. Enrique Peña Nieto ya fue derrotado por quienes antes se manifestaban en su contra.Quien sí corre peligro real de que le armen un pancho a nivel estatal es Javier Corral.El gobernador trae molesto al 99 por ciento de los chihuahuenses, sin exagerar; el restante uno forma parte de su círculo más próximo en la nómina estatal o en los ‘bisnes’.El desfile en la ciudad de Chihuahua puede tener visitantes no deseados para Palacio de Gobierno como los maestros de las secciones 42 y Octava (no los charros sino los afectados con las políticas corralistas antisindicalistas); también los sindicalizados del Sector Salud y otros grupos de la sociedad civil que la pasan reclamando al gobernador su inactividad contra la corrupción, como Unión Ciudadana, de la que el mandatario formó parte.En Juárez las aguas corren tranquilas. Armando Cabada ha preferido la paz en la fiesta, acercándose o acercando a quienes suelen manifestarse en eventos como el de hoy. Puede haber sorpresas pero son improbables.