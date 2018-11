“La estadística es una ciencia que demuestra que, si mi vecino tiene dos coches y yo ninguno, los dos tenemos uno.” Es una frase de George Bernard Shaw que plantea una de las principales debilidades del uso de la estadística en términos de toma de decisiones, pues tiende a simplificar la realidad de tal forma que puede dar pie a reduccionismos peligrosos.Si tener un coche fuera una necesidad básica, sería evidente el problema que implicaría la simplificación hecha en el ejemplo. A pesar de ello, no se trata de descalificar el uso de la estadística, pues en términos científicos es una herramienta importante pues permite tener una visión general de ciertos espectros de la realidad, así como monitorear avances o retrocesos en ciertos temas desde una perspectiva estructural.Sin embargo, cuando se trata de aquellos temas que involucran necesidades básicas como: alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, educación, recreación y otros servicios sociales, es importante que, además de la visión estructural, se recurra a otras herramientas que permitan entender la realidad de las personas desde una perspectiva más particular, es decir, desde una perspectiva humanista, en donde el análisis no gire en torno sólo de números, sino de personas.En muchas ocasiones, cuando se toca el tema de la reducción de la pobreza, se habla de cifras, de porcentajes, de índices, que en muchas ocasiones son poco apegadas a la realidad de las personas, ya que las variables utilizadas para estas mediciones se concentran en aspectos cuantificables, muy específicos y pocas veces en aspectos cualificables, que en muchas ocasiones son los que permiten comprender mejor las condiciones reales de la gente.En términos de política pública, si bien es cierto el dicho de que lo que no se mide no se mejora, también es cierto que aquello que sólo se mide y no se corrobora en la realidad, puede ser utilizado y manipulado con fines políticos.En el caso de algunos derechos humanos tales como: el derecho a un techo, al sustento, a la asistencia médica, a la educación, a la recreación e incluso a la asociación, encontramos que están estrechamente relacionados con la planificación de la ciudad, pues cuando hablamos de alguna de estas necesidades, siempre hay un equipamiento o infraestructura como plataforma para satisfacerla.Por ello es que al hablar de vivienda se tendría que hablar de la ubicación, de la cercanía a otros servicios y a fuentes de trabajo, del costo, de la calidad de esta y no solo de su disponibilidad. De la misma forma, al hablar de equipamiento de salud, de escuelas, de parques, de equipamiento cultural, etcétera, más allá de la existencia de ellos, cual si fueran un inventario en bodega, se tendrían que analizar aspectos como su localización, la calidad de los servicios que prestan, la calidad de sus instalaciones, el mantenimiento que se les da, la eficiencia en la gestión de los mismos, la pertinencia de los servicios que presta, y sobre todo, la satisfacción de los beneficiarios.La complejidad del ser humano es tal, que para medir su nivel o calidad de vida y sus oportunidades de desarrollo en una ciudad, hace falta generar parámetros de comprensión más integrales, a fin de no ir a quedarnos “dormidos en nuestros laureles”.