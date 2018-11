Para sanar el luto se fue al fut

En un extrañísimo por inusual mea culpa, el gobernador Javier Corral se dijo profundamente consternado por el asesinato en Urique del estadounidense Patrick Braxton Andrew.Hemos abordado ya en este espacio la simulación del dolor que “sufre” el gobernador, que en este lamentable caso se vio prácticamente obligado a prometer justicia y clamar venganza desde el Estado a los asesinos del estadounidense.Una prueba más de la hipocresía corralista nos llega de primera mano. El jueves por la tarde, vía Facebook, el gobernador informaba del asesinato y cómo transmitir la noticia había sido uno de los “varios momentos muy duros y tristes” de su mandato.Menos de 48 horas después con el jersey listo y la chamarra puesta, Javier Corral Jurado había olvidado todo trazo de dolor, tristeza y corazón roto: el gobernador de Chihuahua se preparaba para presenciar en asientos preferentes el partido entre Bravos y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.Leticia Corral, la vicegobernadora; Austria Galindo, Amparo Beltrán y Enrique Torres fueron los acompañantes elegidos por el gobernador para la tardenoche de bebidas, futbol y porras.Ofrecemos en la versión digital de La Columna la foto del grupo que, contento, posa para la cámara del regidor panista Enrique Torres Valadés.Al fondo de la imagen alegre se aprecia a Juan Manuel Escamilla, el jefe de seguridad personal de Corral, quien se ha convertido su sombra, por aquello de la violencia que azota a todo el estado. Miedo hasta en el fut.A la mañana siguiente, el mandatario se apersonaba en una carrera de perros en Chihuahua. Ahí se ve también el dolor por Patrick y los miles de ejecutados durante su mandato.Greta, Galo, Medea y Cali –sus mascotas–, las carreras, los Bravos y los foros anticorrupción son las verdaderas preocupaciones del mandatario, no la integridad de los chihuahuenses que se comprometió a proteger.***No dejaremos pasar que Amparo Beltrán y Quique Torres –presidente interino del PAN de Juárez– siguen en el primer círculo del gobernador.Beltrán, la más joven regidora en la historia del Ayuntamiento, va que vuela para ser consentida del mandatario. Nos aseguran que se ha puesto las pilas para sobresalir en el Cabildo y ser la piedrita en el zapato de los independientes.Mientras que Quique afianza su doble papel de regidor y presidente interino, que será el responsable de dirigir el camino a la próxima elección de dirigente del blanquiazul local.***No acababan de acomodarse en sus curules cuando los diputados de Morena ya estaban adquiriendo las mañas de la “mafia del poder”.Apenas llegando al Congreso del Estado, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador mandaron comprar una Suburban que costó solamente 689 mil pesitos pagados con las partidas presupuestales de dinero público.Exactamente 20 días después de tomar posesión, el administrador del Legislativo, Jorge Issa González, firmó un contrato para la adquisición del vehículo que según el contrato, fue directamente solicitado por Miguel Ángel Colunga “para cumplir con las funciones inherentes a la Coordinación”.Si no es porque una revisión más detallada revela que hubo mano negra en la adquisición, se quedaría hasta ahí el dato, nada menor, de que Morena en Chihuahua se apuró para gastar cientos de miles de pesos de un vehículo que no tiene nadita de austero.Sin embargo, el tema va más allá de las compras fifís, y es que pudiendo adquirir una camioneta de agencia, nueva, como sería lo esperado, el administrador del Congreso autorizó que se comprara un vehículo modelo 2016.La razón es simple y no tiene nada que ver con ganas de ahorrar dinero: el proveedor de la camioneta fue Grupo Industrial Comercial de Servicios Leos SA de CV, empresa que pertenece nada más y nada menos a Pablo Andrés Leos Allande, militante de Morena y enlace del distrito de Cuauhtémoc en las elecciones pasadas.Imposible que semejante detalle le pasara desapercibido a Issa, menos por supuesto a Colunga, sabedor de la trayectoria de su compañero de partido. Con gusto el panista les hizo caer en la trampa.Si a menos del mes de haber tomado posesión, los diputados de Morena salen con estas jugarretas, qué esperar de los más de dos años que les quedan al frente del Congreso, con las millonarias tajadas que les son entregadas para los gastos de la bancada.Al ser el segundo grupo más numeroso, detrás del PAN, Morena tiene garantizados mensualmente millones de pesos que se gastan a discreción de los jefes de bancada, sin mayor fiscalización que la de entregar facturas.Mientras en el Congreso se sirven con la cuchara grande, en Guachochi, apenas alcanzó para cartulinas, lonas, algunas mesas y sillas destinadas a atender a los cientos de participantes del foro de consulta organizado por Morena para una nueva ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.Muchos corazoncitos rotos está dejando el partido de AMLO en el camino, que abandona cada vez más la cuarta transformación, en aras de convertirse en una transformación de cuarta.***Han sido más de 850 mil pesos los que el Gobierno del Estado destinó a anuncios en radio, medios impresos y artículos promocionales para difundir el cacareado sorteo Amanece Millonario.Además de obligar a miles de burócratas a adquirir y vender boletos del sorteo, la Coordinación de Comunicación Social autorizó una treintena de contratos con el objetivo de vender la totalidad de los 200 mil boletos emitidos que se ofrecen al público en las oficinas de Recaudación de Rentas desde julio de este año.Serán más de cinco meses de campañas publicitarias tiradas a la basura, igual que Cambio 16.La intención de recaudar fondos para dotar de agua potable a viviendas de la Sierra chihuahuense pudo haberse logrado con mejores políticas públicas, en vez de la organización de un concurso que ahora hasta invade los puestos de la Lotería Nacional con la ilusión ya no de cumplir con la recaudación de fondos, sino de completar para el premio mayor de un millón de pesos y los 100 restantes de 100 mil del águila.Menos de un mes falta para el 14 de diciembre y las siempre sesudas decisiones de la Coordinación de Comunicación Social destinarán sin duda más dinero para la compra de más espacio de publicidad para un sorteo que nunca tuvo amanecer.***Fue el mismo viernes de la semana pasada cuando el Shangri La fue testigo de otra reunión del gobernador Corral.Entre alitas y arroz frito, adivinamos, Corral se reunió con la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, y con el nuevo rector de la UACJ, Juan Ignacio Camargo Nassar.El tema de la sobremesa permanece en misterio pero lo cierto es que sería uno de los primeros acercamientos en corto del rector con el mandatario. Debe el Estado millones por decenas a la máxima casa de estudios, pudo ser éste uno de los aspectos abordados.Ojalá que sea el inicio de una relación fructífera para los miles de alumnos de la comunidad universitaria fronteriza, que desde hace al menos dos décadas no sufre sobresalto alguno en la relación de sus autoridades internas con el mundo político exterior.

