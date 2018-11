Crece sentimiento antimigrantes

No cabe la menor duda que el grueso de las caravanas de migrantes multinacionales se han encaminado a la ciudad de Tijuana y que por ser tantos ya representan una pesada carga económica para los habitantes de esa ciudad fronteriza. Por otro lado en las redes sociales ha corrido la información de un incidente poco bochornoso en el sentido de que recientemente unos ciudadanos acudieron a llevarles unos sándwiches a esos grupos de migrantes en una actitud altruista y ellos los rechazaron porque ya están hartos de bocadillos y les dijeron ‘¿por qué no nos traen pizzas?’.Está bien que los ciudadanos adopten actitudes de caridad cristiana pero no les gustó la exigencia de estos pretensos refugiados. Al parecer, por una serie de actitudes como estas es que en la fronteriza Tijuana tomó fuerza un movimiento popular antimigrantes que se ha hecho más patente cada día al grado de que se han escenificado ya algunas manifestaciones en su contra mostrándoles un repudio ciertamente popular, el cual se ha reflejado ya en la actitud del propio presidente municipal de Tijuana. La carga de los migrantes laborales se ha convertido en muy pesada al grado que las autoridades de esa frontera están condicionando su ayuda a que el Gobierno federal le remita algunas partidas para solventar esos gastos.Preocupantemente muchos ciudadanos están convocando por medio de las redes sociales a una manifestación contra los migrantes que tendrá verificativo el día de hoy domingo. Habrá que estar muy pendiente de ese evento y analizar los argumentos de los manifestantes pero todo apunta a que estos migrantes no son bienvenidos en la ciudad de Tijuana y las caretas de amor, caridad y regocijo se están cayendo con mucha rapidez.Muchos dicen que no son gente que esté padeciendo hambre sino trabajadores completamente habilitados que vienen en busca de los dólares porque simplemente no están conformes con su trabajo y es por eso que han despreciado las ofertas que les han hecho tanto el Gobierno mexicano como ahora las autoridades canadienses. Ellos no quieren luchar para componer con su trabajo las condiciones económicas de su tierra, ellos quieren dólares e incrustarse en el sistema de solidaridad social del pueblo norteamericano, ni siquiera les gusta la oportunidad laboral de México, no, le hacen el feo a la patria mexicana; ellos quieren dólares y perseguir el sueño norteamericano, nuestro país les resulta muy poca cosa y la patria canadiense también. Muchos de ellos no quieren ni siquiera trabajar, quieren que los mantengan y por lo pronto los que los tenemos que mantener somos nosotros insuflados de un humanitarismo que muchas de las veces no está siendo bien comprendido.En Ciudad Juárez al menos, y rogándoles mucho, el alcalde Armando Cabada logró convencer a algunas docenas de ellos que “por favor” aceptaran que se les proporcionara albergue en la Casa del Migrante en prevención a los duros fríos que estaban por llegar desde hace algunos días y que han azotado nuestra región, pero ese favorcito se los debe el alcalde y se está pagando con recursos del pueblo juarense. ¡Qué bueno que nos hicieron el favor de hacerles el favor! Muchas gracias, muchachos, les estaremos eternamente agradecidos. Parece que los ciudadanos juarenses tienen mucha más paciencia y resistencia que los de Tijuana.La ideología política de AMLO y seguidoresPor estas fechas los mexicanos estamos conmemorando un aniversario más de la Revolución Mexicana y los puentes largos y las francachelas no se han hecho esperar. Todo se ha convertido en vivas a nuestros próceres y convites en las que abundan los exquisitos platillos de la comida mexicana escanciados con harto tequila.Pero con cierta preocupación se aprecia un lenguaje entre los integrantes del nuevo Gobierno federal que descalifican como conservadores y contrarrevolucionarios a los ciudadanos que no están de acuerdo en la forma en que ellos están haciendo las cosas. La gente de la Iniciativa Privada disidente no entiende ¿a qué se refieren los morenistas cuando les llaman conservadores y antirevolucionarios?, pero lo cierto es que dichas alusiones son a la revolución de octubre de la ex Unión Soviética. Ambas partes están hablando un idioma diferente y mientras el pueblo de México piensa únicamente en la Revolución Mexicana de 1910, Andrés Manuel López Obrador y su gente piensan en la revolución de octubre de 1917. ¿Cuándo se van a entender? ¡Nunca!Muchos piensan que para poder entender un poco las intenciones políticas y la dirección filosófica o al menos la ideología política de Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, los mexicanos que se interesen tendrán que estudiar la biografía de José Stalin que al parecer inspira a este nuevo mandatario mexicano. De hecho la creación de esa gran policía federal militarizada en cierto modo está inspirada en el modelo estalinista que el mandatario soviético aplicó en su tiempo a su pueblo.Existe una sólida conciencia popular en el sentido que haber militarizado el combate al narcotráfico y a la delincuencia en general por parte de los últimos dos sexenios, de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, solamente acarreó un baño de sangre al país como no se veía desde el 2008 pero no solucionó el problema delincuencial y ahora con ese mismo pretexto de combatir al narcotráfico y a la criminalidad, López Obrador decide militarizar como nunca esa lucha que debe ser ciudadana, esbozando la conformación de una policía militar que aspira a agrupar en los próximos tres años a un contingente de un cuarto de millón de elementos con lo cual ahora a los militares los veremos hasta en la sopa.La nueva corporación policiaca con 250 mil elementos y la anterior milicia con 360 mil soldados, ambos bajo el mando del secretario de la Defensa Nacional formarán un contingente castrense como nunca se había visto en la historia de México y es una clara prueba de la militarización del país. De ahí a un golpe de Estado la distancia es corta y la tentación es mucha. Por eso ya se escuchan en el país las primeras voces de alerta del advenimiento de un régimen absolutista al estilo de Nicolás Maduro de Venezuela este es un temor fundado en algunos segmentos de la nación mexicana.La competencia por la gubernaturaEl triunfo del panista Marko Cortés en la dirigencia nacional albiceleste implica un duro revés para nuestro gobernador Javier Corral, que apoyaba entusiastamente la candidatura del señor Manuel Gómez Morín, nieto del fundador del partido, pero a su vez significa un avance de las huestes de Maru Campos en su vertiginoso camino hacia la candidatura del PAN para ser la próxima gobernadora de nuestro estado.En este contexto se da la renuncia a dicho partido del señor Felipe Calderón lo cual resulta una bendición pues para nadie es un secreto que a su mala y sanguinaria gestión presidencial se deben las últimas derrotas electorales de su partido. El puede fortalecerse y esto es muy necesario ante la perspectiva de un régimen absolutista de corte estalinista que se avizora con AMLO.Pero enfocando el análisis a nuestro estado, la disminución de la fuerza del gobernador Javier Corral entre los mandos nacionales del PAN favorecen las aspiraciones de otro panista y ahora morenista el licenciado Cruz Pérez Cuéllar y, por qué no decirlo, del independiente Armando Cabada Alvídrez, actual presidente municipal de nuestra Ciudad Juárez.Para algunos analistas políticos de café esta circunstancia coloca a Cruz Pérez Cuéllar y a Armando Cabada en un plano de competencia por la candidatura a la gubernatura del estado por el partido de AMLO ya que ambos tienen una magnífica relación con el presidente electo que en breve tomará en sus manos las riendas del país. ¿Cuál de los dos se encuentra mejor posicionado entre las líneas morenistas? Es una pregunta difícil de responder que habrá de despejarse en los próximos dos años.Por su lado Cruz Pérez Cuéllar ocupa actualmente una curul que lo mantiene por necesidad muy cerca de los polos de decisión del partido Morena en la Ciudad de México y cerca con mucha cotidianeidad del líder máximo del partido del poder y esa es una gran ventaja a su favor a la hora de que se tomen las decisiones de un posible abanderamiento por la contienda estatal.Pero también Armando Cabada tiene lo suyo, pues resulta evidente que es el líder de un respetable movimiento ciudadano en el estado de Chihuahua y principalmente en Ciudad Juárez, que es la comunidad más populosa del estado y que concentra fácilmente más del cuarenta por ciento de los electores de la entidad. Llama la atención el hecho de que Armando Cabada esté puliendo sus relaciones con todos los legisladores federales de Chihuahua de extracción morenista que se quieren congraciar con la población de esta frontera y que con el alcalde independiente pueden hacer una mancuerna mucho más que efectiva. La alianza sería un ganar y ganar y al final de los tiempos que llegará dentro de dos años, una fórmula ganadora sería candidatear por Morena a Cruz Pérez Cuéllar para la presidencia municipal de Ciudad Juárez y a Armando Cabada por la gubernatura. No habría enfrentamiento sino colaboración y entendimiento pues Cruz Pérez Cuellar y Armando Cabada son personas sensatas que repudian las confrontaciones muy usadas por Javier Corral y que a nada bueno conducen. Al final esta dupla derrotaría fácilmente a su gran opositora que sería Maru Campos. Las especulaciones se encuentran a todo lo que dan. ¡Hagan sus apuestas señores!