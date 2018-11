No hay propuesta de modelo policial con AMLO

Ciudad de México.- En la estrategia de seguridad y pacificación son muchos los puntos que quedan como una expresión de deseos o como parte, ha dicho Alejandro Hope, del “pensamiento mágico” del que en ocasiones hace gala la próxima administración: cómo se erradicará la corrupción, cómo se implementará una “regeneración ética” que se acompañará de una “constitución moral” y, según el presidente electo, López Obrador, se reflejará en el rescate de la familia “que le hemos dejado a la derecha”.Hay temas más delicados que tampoco quedan claros: “Ante la imposibilidad de derrotar grupos criminales” (dijo Alfonso Durazo) se habla de una amnistía, pero no se establecen términos y sigo pensando que se confunde la situación de la criminalidad en México con los movimientos armados, guerrilleros, de Centro y Sudamérica o que se quiere repetir un esquema similar a los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC sin comprender que estamos ante fenómenos muy diferentes.Se habla de la regularización (legalización) de drogas sin especificar cuáles, se supone que en primer lugar la mariguana, lo que no está mal, pero se sigue pensando que esa decisión tendrá influencia en el control de la seguridad del país, cuando la criminalidad tiene hoy tantas y tan múltiples facetas que es imposible concluir en que la legalización tendrá efecto real sobre la inseguridad.Pero el centro del plan de seguridad pasa por otra parte: por la creación de la Guardia Nacional, con todo lo que ello implica. También allí hay dudas o preguntas sin respuesta. ¿Qué pasará con la Policía Federal? ¿Se incorporarán elementos de la PF a la Guardia Nacional o toda la PF se disolverá en la Guardia Nacional? Lo cierto es que hasta la medianoche del miércoles los mandos de la PF no tenían la más mínima información de cuál sería su destino y el de su institución, de sus mandos, de sus equipos, de su estructura. ¿Qué pasará con las policías estatales y municipales? No se habla de ellas en el plan y parece evidente que sin una reforma profunda en esas instancias recuperar la seguridad será por lo menos difícil. No hay una propuesta de modelo policial.Pero, decíamos, hay una tendencia inocultable en el plan y López Obrador lo explicó muy bien en su intervención: se seguía apostando a fortalecer los cuerpos policiales federales o se daba el paso hacia la militarización de los cuerpos de seguridad.No es una alternativa nueva: ha estado sobre la mesa durante años, sobre todo, a lo largo de los dos últimos sexenios, y siempre hubo resistencia a dar ese paso. López Obrador, que había propuesto, exactamente, lo contrario en la campaña, ha decidido darlo. La creación de la Guardia Nacional bajo mando directo de la Sedena, la división del país en 266 regiones encabezadas las fuerzas de seguridad en cada una de ellas por un mando militar, no sólo implica un giro notable en la estrategia de seguridad sino, incluso, en el diseño institucional planteado, incluso, por el propio presidente electo: si la Guardia Nacional se convierte en la institución encargada de garantizar la seguridad pública en todo el país y depende directamente, en todos los sentidos, desde el presupuestal hasta el operativo, de la Secretaría de la Defensa Nacional, si incluso la Guardia Nacional tendrá capacidad de investigación y de asistir a los ministerios públicos (¿qué pasará, entonces, con la Agencia de Investigación Criminal?, otra pregunta sin respuesta) ¿qué sentido tiene la nueva secretaría de seguridad? Por lo que dijo Durazo se encargará de la normatividad, de la inteligencia, de la protección civil y de la coordinación del gabinete de seguridad, ¿no se podría haber hecho lo mismo desde una Secretaría de Gobernación “tradicional”?Es difícil saber qué saldrá del nuevo esquema y es verdad que estamos tan mal que difícilmente se podría estar peor en el ámbito de la inseguridad, pero estamos dando como país un paso que será muy difícil el día de mañana revertir.Como dijo López Obrador es un esquema similar lo que tienen también países como España o Francia, pero en realidad lo más cercano a lo que se está proponiendo es la Policía Nacional de Colombia. El esquema es prácticamente el mismo, con un diseño institucional también muy similar. Se argumentará, con razón, que el Estado en Colombia está centralizado y, por ende, también sus instituciones de seguridad, pero la verdad es que si miramos desde una óptica más amplia lo que está proponiendo, en todos los ámbitos, el próximo gobierno también descubriremos que vamos hacia una centralización indudable del poder.Lo vemos en el diseño presupuestal, en la designación de los delegados especiales en los estados, en los programas sociales, en el manejo de la infraestructura y lo confirmamos ahora en la seguridad. “Vamos hacia un cambio de régimen” es lo que siempre se dice, pero no se termina de comprender que ese cambio implica una fuerte centralización del poder en el Ejecutivo federal. Y eso es lo que refrenda esta estrategia de seguridad y la creación de la Guardia Nacional cuyo jefe, se dijo el miércoles, será el presidente de la República y cuyos mandos operativos serán de la Secretaría de la Defensa Nacional.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.