El gobernador Corral se la ha pasado todo su gobierno como “candil de la calle y obscuridad de su casa”. Ahora resulta que le reclama a López Obrador la violación a la Constitución y el federalismo al dar a conocer el Plan Nacional de Paz y Seguridad para pacificar al país, al crear la Guardia Nacional para combatir la enorme ola de violencia que se abate por todo el país, cuando él aquí en Chihuahua a diario pisotea la Constitución y la División de Poderes designando por todos lados a sus amigos en la dirección de los poderesDecía Montesquieu que “generalmente las personas muy habladoras trabajan muy poco”, y dan muy pocos resultados en sus trabajos. Es lo que le sucede al gobernador Corral que se la ha pasado toda su gestión hable y hable contra quien se le ponga en frente, contra Peña Nieto, contra los medios y ahora quiere agarrar a López Obrador como el destinatario de sus diatribas justificatorias en su ausencia de trabajo.Sólo le falta decir que Duarte lo tiene “hechizado” para que no trabaje.Ni siquiera en sus luchas políticas ha obtenido resultados. Perdió la lucha por el nacional del PAN, le ganaron ampliamente la lucha el resto de gobernadores panistas, todos ellos en su contra.Y aquí en Chihuahua, Marú Campos lo derrotó en toda la línea al hacer ganar a Marko Cortés en el nacional y a Rocío Reza en el estatal del PAN.Y para su mala fortuna, es que no solamente se generó enemigos en el Comité Ejecutivo Nacional y en el estatal de Chihuahua, sino que ahora se va de frente contra el presidente electo.Suponemos que una regla de oro en la vida es que “no hay que pelearse con la cocinera”. Pero como el gobernador Corral es un dialéctico empedernido, siente que debe ir contra todo y contra todos para sentirse tomado en cuenta.¿Estará pensando que al enfrentarse contra López Obrador lo van a tomar más en cuenta para atacar la criminalidad? ¿Pensará que sus policías estatales de la Sierra son mejores y más duros que la Guardia Nacional y los soldados que la integrarán? ¿En serio piensa que Chihuahua no necesita militares para atacar la ola de homicidios?¡Pues qué tipo de bebidas sirven en esos juegos de golf o en la bohemias de Palacio para generar esas ideas!Los que deben estar temblando de miedo con ese nuevo enfrentamiento del gobernador son los empleados que tiene integrados en su administración y que deben estar preocupados al ver a su jefe poniéndoles piedritas en su camino de vuelta a López Obrador.Tiembla también, y no es por frío, Fuentes Vélez, que al ver el enfrentamiento de su gobernador con el presidente electo, ya no le abrirán las puertas de Hacienda para ir a pedirles dinero. A menos que también esté impregnado del modus de abrir puertas de Corral: tumbarlas a patadas como buen anarquista, para que le den a manos llenas.En tanto la dialéctica del conflicto interminable del gobernador se pasea por sus escasas apariciones en público, la inmensa mayoría de ciudadanos estamos seguros que no nos hará más daño del que ya ha hecho. Pues los programas sociales para la juventud y adultos mayores y la creación de nuevas universidades siguen avanzando, aun en contra del anarqueto arrinconado en Palacio.

