En uno de sus escritos, Jorge Ibargüengoitia, al hablar de sus profesores, recordó uno que hizo lo imposible: hacer aburrida la historia de México. Y es verdad, será a veces absurda, otras increíble y las más de las veces surrealista, pero soporífera no.Se aproxima el 20 de Noviembre y los múltiples festejos no se harán esperar, pero ¿hay algo realmente qué homenajear? Vamos por partes. Hay situaciones que la historia oficial tiene miedo de divulgar por pena. Ya desde antes de 1910 había inconformidad por la permanencia de Porfirio Díaz en la Presidencia. La miseria de muchísimos sectores sociales, la falta de garantías para los trabajadores, la represión violentísima e inhumana hacia quien pretendía defender sus derechos como campesinos, obreros o mineros era cotidiano. Díaz disfrutaba ser presidente pero no tenía el poder de antaño. Era un hombre de ochenta años quien reinaba pero no gobernaba. Esto lo hacían sus colaboradores. A esa edad presentó su candidatura al siguiente período presidencial. Ya era insostenible.Ya desde antes, los espíritus la traían contra don Porfirio. Una mujer de apenas 19 años, mitad curandera y mitad santa, llamada Teresa Urrea y conocida como La Santa Niña de Cabora, levantó en Chihuahua –con su aptitud de médium– a miles de fieles para que se revelaran contra el régimen porfirista allá por 1891.Ante el fracaso de esta revuelta, los espíritus buscaron otro adepto y lo encontraron en la pequeña persona de Francisco I. Madero. Fueron sus conversaciones con los muertos –principalmente con Benito Juárez, otra alma llamada José y con su hermano Raúl- quienes le ordenaron iniciar la revolución. El Plan de San Luis fue promulgado el 5 de octubre de 1910. Los que viven en el más allá y se comunican con los del más acá le instruyeron iniciar la revuelta armada y le dijeron fecha y hora: 20 de noviembre a las seis de la tarde.En fin, una revolución que se hizo realidad gracias al ultramundo y alimentado por el claro y casi generalizado malestar social. Digo casi porque las clases ricas, muy ricas, y los políticos del porfiriato estaban muy felices y complacidos. Un sector de pocos contra la miseria de millones de mexicanos.Pero la sacrosanta Revolución Mexicana debió haber terminado una vez cumplido su propósito. El 25 de mayo de 1911 Porfirio Díaz renunció a la Presidencia en un oficio enviado a la los secretarios de la Cámara de Diputados que entre otras cosas decía “respetando como siempre he respetado la voluntad del pueblo, y de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Federal, vengo ante la Suprema Representación de la Nación a dimitir sin reserva el encargo de presidente Constitucional de la República”.Abordó el buque de vapor alemán Ypiranga el 31 de mayo de 1911y se fue al exilio a Francia. Llegó a la Presidencia interina Francisco León de la Barra y Quiján, quien después le cedió el cargo a Francisco I. Madero. Aquel no abandonó la política: en 1913 fue gobernador del Estado de México y senador de la República. Con Victoriano Huerta fue nuevamente ministro de Relaciones Exteriores.Ya con Madero en la Presidencia con toda seguridad los espíritus lo siguieron mal aconsejando, todo indica que los espíritus no lo saben todo y menos de política. Fue presidente de 1911 a 1913 año este en el cual lo asesinaron durante un golpe de Estado orquestado por Victoriano Huerta.La guerra intestina que debió haber concluido en apenas seis meses se prolongó, si consideramos a los cristeros, hasta 1929. Y dejó como saldo entre un millón y dos millones de víctimas.En el lapso de 1910 a 1929 los jefes revolucionarios se dedicaron a auto aniquilarse. Así el suelo nacional se volvió a teñir de rojo. Obregón derrotó a Francisco Villa a quien lo mandó matar un hacendado con quien tenía cuentas pendientes. Pablo González ordenó asesinar a Emiliano Zapata. Igual suerte corrió Venustiano Carranza. A Obregón lo victimó un profesor de dibujo. El cadáver de Lucio Blanco fue encontrado flotando en el Río Bravo y así muchísimos casos análogos. La anhelada paz llegó con la fundación –por iniciativa de Plutarco Elías Calles– del Partido Nacional Revolucionario en 1928. Diez años después se le bautizó Partido de la Revolución Mexicana y posteriormente Partido Revolucionario Institucional en 1946.Y vuelvo la pregunta inicial: ¿debe festejarse con bombo y platillo una gesta armada que dejó miles y miles de muertos? ¿Es necesario reconocer que los caudillos revolucionarios no hicieron otra cosa más que luchar entre sí por el poder? ¿Fueron amantes de la democracia? Se las dejo de tarea.

