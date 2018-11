Quiero ser eterno

El domingo pasado, en este mismo espacio, abordé un tema por demás polémico y de gran trascendencia para el desarrollo de esta sociedad: la llamada “ideología de género”, ahora ya en una etapa avanzada de “revolución de género”, misma que plantea la teoría de que el género de las personas nada tiene que ver con su sexo, o con su condición biológica, física, química o hasta emocional, sino que puede ser una decisión personal, basada en preferencias o gustos de las personas.Teoría que ha cobrado numerosos seguidores en el mundo, sobre todo entre grupos de la comunidad LGBTI, entre feministas radicales, y hasta entre pedófilos que estarían a punto de dejar de ser delincuentes para convertirse en niños atrapados en cuerpos de adultos, o en cualquier otra cosa que se les ocurra.Amparados en este “revolucionario” concepto, y bajo el argumento de que son mujeres atrapadas en un cuerpo de hombre, o viceversa, los transexuales, transgéneros –o vaya usted a saber cómo se les tenga de nombrar– han emprendido una verdadera cruzada jurídica para imponer a la sociedad una visión muy particular del mundo, que no tendría nada de particular si no fuera porque insisten no solamente en ser aceptados y respetados, a lo cual nadie podría oponerse, sino que sus preferencias sexuales y creencias existenciales, filosóficas o de pensamiento, sean llevadas al terreno de la normalidad colectiva, incluso a nivel de leyes y normas de conducta social. Lo cual desde luego es inaceptable.Es inaceptable simple y sencillamente porque su movimiento proviene de una lucha social para reivindicar sus derechos individuales, personalísimos, contra el peso de una sociedad que los ahogaba, que los marginaba, que los excluía; por tanto, ahora no pueden pretender hacer lo mismo de lo que fueron víctimas.¿Cómo se explica pues qué es en realidad la “ideología de género? El profesor Juan Ramón Capella de la Universidad Autónoma de Barcelona pregunta a sus alumnos durante la clase ¿qué es un gato?; ante el azoro de los estudiantes por la naturaleza de la pregunta, el académico les responde rápidamente que se trata de un mamífero, que tiene cuatro patas, cola, es invertebrado y además puede maullar, describiendo estas características a gran velocidad, a lo que los alumnos asienten sin comprender bien a bien el objetivo del profesor.El mentor universitario remarca a sus pupilos cómo la gran mayoría ha asentido con la cabeza y cuando les pregunta, todos contestan que sí, que eso todo mundo lo sabe, pero Capella los saca de su error aclarando que las primeras características sí corresponden a las de un gato, pero no la de invertebrado, el truco está en que se enumeran tan rápido las características que no atinan a comprenderlo. Las primeras son ciertas, no así la última, pero la mente en su proceso de comprensión ya validó todas como buenas.Así explica la doctora Gloria Patricia Naranjo Ramírez, Abogada, Licenciada en Educación de Artes Plásticas, Especialista en Derecho de Familia, Especialista en Docencia Universitaria, y Maestra en Derecho Privado, cómo los defensores e impulsores de la ideología de género mezclan temas y conceptos verdaderos con otros que no lo son, y lo dicen tan rápido que confunden a su audiencia.Por ejemplo, cuando afirman que la preferencia sexual –que es una elección y no una condición– es lo que determina el género de las personas, en realidad están afirmando una falacia, porque el sexo y la raza son condiciones inherentes al ser humano que nosotros no elegimos. Se nace hombre o mujer, se nace de una raza u otra, se nace con un color de piel u otro, no es una elección de los seres humanos.En lo que sí tienen razón, y es donde mezclan lo falaz con lo verdadero, es en que finalmente, en pleno uso de sus derechos, gustos y preferencias, cada ser humano puede realizar las prácticas sexuales que desee, con las personas del sexo que desee, claro, siempre y cuando estas relaciones sean lícitas.Otro ejemplo contundente lo da la medicina forense. La antropología forense. Cuando una persona muere, así sea un transgénero que se sometió a cirugía de cambio de sexo, supongamos que “migró” de hombre a mujer, y se aplicó hormonas, tiene vagina, tiene senos y sus documentos oficiales todos son de mujer. Cuando su cadáver sea sometido al estudio de antropometría forense, el dictamen dirá: cadáver masculino. ¡Hombre! Y todo porque al analizar su ADN, sus huesos, su cabello o cualquier otra parte de su cuerpo, por todas partes estará esparcida la condición con la que nació.Así como no hay mujeres medio embarazadas, tampoco hay identidades de género “atrapadas” en cuerpos ajenos. Eso no existe. No es. O yo sería un ser eterno atrapado en un cuerpo de mortal.