Migrantes seguros

La comunidad juarense ha sido testigo de un fenómeno migratorio inédito, me refiero a la caravana de ciudadanos centroamericanos que llegó a finales de octubre a la ciudad y se instaló en los puentes internacionales con la intención de solicitar asilo en Estados Unidos de Norteamérica. Las razones que motivan esta migración son la violencia y la falta de condiciones necesarias para vivir dignamente, lo cual impide su libre desarrollo en su país de origen.Desde su llegada a la ciudad han permanecido apostados en el pasillo peatonal de los cruces internacionales, enfrentando desde hambre, las inclemencias del clima, la falta de servicios públicos adecuados para su aseo personal y hasta los malos tratos; todo ello vale la pena, pues tienen la esperanza de cruzar al país vecino para buscar un futuro de posibilidades.Derivado de las bajas temperaturas en la ciudad, y con el fin de proteger la integridad física de los migrantes, hace unos días fueron desalojados por el Gobierno más de 190 centroamericanos que se encontraban en los cruces internacionales, los cuales fueron redirigidos a la Casa del Migrante, como lo indica información publicada en este medio informativo (El Diario 12/11/18). Esta institución es conocida por atender a los migrantes que llegan a esta frontera, y está administrada por la Diócesis de Ciudad Juárez. Sin embargo, hay que precisar que debe ser el Instituto Nacional de Migración el encargado de establecer estaciones migratorias o habilitar estancias provisionales para alojar a los migrantes, puesto que debe de cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 107 de la Ley de Migración, como los son prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica, ofrecerles tres alimentos al día y que los mismos sean de calidad, mantener instalaciones adecuadas y contar con espacios de recreación deportiva y cultural, entre otras, lo cual no ha sido así, pues la Casa del Migrante no es propiamente una estación migratoria ni una estancia provisional formal del Gobierno, toda vez que el director de la Casa del Migrante ha señalado que no ha recibido recursos por parte del Municipio ni del Gobierno del Estado, y que el apoyo que recibe es de las personas de Ciudad Juárez, Las Cruces y El Paso, Texas. Así lo precisa la periodista Verónica Domínguez (El Diario 11/11/18.)Y es que tanto el Gobierno federal como el municipal han estado coadyuvando en la implementación de acciones para la asistencia y la protección de los migrantes, realizando labores de desalojo y traslados a la Casa del Migrante. Por otro lado, la ley mencionada con antelación señala en su artículo 109 que los migrantes tienen, entre otros derechos, el de recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal, atención médica en caso de ser necesario, a participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se organicen dentro de las instalaciones, y a recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la estación migratoria. Por tanto, las autoridades están obligadas a garantizar los derechos humanos de los migrantes sin restricción alguna con la finalidad de preservar su vida. Sin embargo, esta obligación se ha visto limitada por los propios migrantes, quienes no han querido desalojar los puentes internacionales, toda vez que se niegan a moverse de ese sitio, pues consideran que de moverse perderán su lugar para ingresar de manera pronta a los Estados Unidos.Así pues, las autoridades deben velar por la integridad de los migrantes independientemente de su voluntad, pues si bien se intenta respetar su derecho a su libre determinación, si lo ponderamos con el derecho a la vida, en este caso concreto, estaría por encima indudablemente el derecho a la vida de los migrantes.Se debe estar alerta para las próximas caravanas, en donde las autoridades deben garantizar a los migrantes el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales es parte el Estado mexicano.

