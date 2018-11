Letras fronterizas

Dos escritores juarenses acaban de ser seleccionados como miembros del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Jorge Humberto Chávez y César Silva Márquez, poeta y narrador respectivamente, continúan así la exitosa trayectoria de dos carreras literarias iniciadas en Ciudad Juárez.No, probablemente no sean los primeros artistas fronterizos de excelencia en recibir el estímulo que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes otorga desde 1993 —el mismo Chávez ya había sido becario en el 2013—, pero sí son representantes de un movimiento cultural local afianzado hace décadas cuyos frutos siguen creciendo.Chávez (Ciudad Juárez, 1959) por ejemplo, también lleva largo tiempo como promotor cultural. Egresado de la Normal Superior y de la UACJ, a partir de 1980 participó en el Taller Literario del INBA que posteriormente dirigió por más de 10 años antes de representar aquí al Instituto Chihuahuense de la Cultura. Autor de una docena de libros de poesía, algunos de ellos traducidos al inglés y el francés, hoy en día es coordinador literario en el Instituto Potosino de Bellas Artes.Silva Márquez (Ciudad Juárez, 1974) surgió años después en el taller coordinado por Chávez, donde escribía poesía cuando estudiaba preparatoria. El ingeniero industrial del Tec. de Juárez ha cultivado los géneros de poesía, cuento y novela, siendo incluido en numerosas antologías de los dos primeros géneros. A título personal ha publicado cuatro novelas y seis obras poéticas, una de ellas traducida al francés. Desde hace varios años radica en Jalapa.El caso de estos autores habla mucho sobre el ambiente cultural juarense. Desdeñado, carente de espacios y recursos, el arte atrae sin embargo a gente de ámbitos muy diversos —alguna vez Silva Márquez me contó que incursionó en la poesía motivado por la letra de las canciones de un grupo de rock—. Con un poco de impulso, esas inquietudes se canalizan hasta cobrar fuerza por sí mismas.Y no me refiero a los reconocimientos ganados por mis multigalardonados amigos (Chávez ha obtenido tres premios nacionales, dos de poesía y una de literatura; Silva Márquez se ha hecho acreedor a un premio estatal de artes, un premio binacional de novela joven y dos premios nacionales: de novela y de cuento).Lo importante, me parece, es brindar herramientas creativas para encauzar las respuestas ante las situaciones cotidianas de un momento y un lugar como éste, expresándolas, interpretándolas, dándoles sentido, volviéndolas trascendentes. En eso el arte puede ayudar muchísimo, mientras que la formación continua de artistas resulta fundamental.Tampoco sorprende que tanto Chávez como Silva Márquez hayan emigrado en busca de entornos más propicios para el quehacer cultural durante la época de mayor violencia fronteriza. En pleno 2018, en Ciudad Juárez la biblioteca más emblemática está muriendo víctima de la apatía oficial, el edificio vacío de otra anunciada con bombo y platillo languidece en el olvido y en el avión donde se inauguraría hace meses una con lo último en tecnología aún está sin instalarse el tan esperado equipo. Salvo por un evento universitario y una campaña ciudadana, nadie diría que el 12 de noviembre se celebró el Día Nacional del Libro.Por eso las publicaciones de artistas como Chávez y Silva Márquez son tan importantes. A pesar de que ellos ya no viven aquí, en la mayoría de sus obras se respira la frontera. Con “Te diría que fuéramos al Río Bravo a llorar pero debes saber que ya no hay río ni llanto” Chávez se llevó un premio nacional a través de una poesía “capaz de digerir la crudeza y transformarla en luz”, dice por ejemplo la contraportada de su libro.Y en “La balada de los arcos dorados” Silva Márquez combina el tema de los feminicidios en una novela de justicieros tipo Marvel salpicada de la poesía e introspección de una ciudad de “horizonte de naranja intenso” donde se vive como “en una playa seca”. Por ello fue galardonado a nivel nacional.Al ser miembros del SNCA, Chávez y Silva Márquez se hicieron acreedores durante tres años a un cheque mensual a cambio de desarrollar un proyecto de trabajo previamente aprobado y participar en obligaciones honorarias de retribución social.Nos seguiremos descubriendo en sus palabras, sin duda. Ojalá podamos leerlas en nuestras bibliotecas.

