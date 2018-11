Censor de la moral cae borrachito en retén

Ocurrió desde el sábado por la noche pero no hay boletines de prensa para casos especiales como el que nos ocupará en este bloque temático.Pasó que en una de esas trampas ratoneras llamadas puntos de revisión o retenes antiebrios cayó el pseudomoralista exdirigente municipal del PAN, Sergio Alejandro Madero Villanueva. No terminaba de festejar el gordo premio recibido llamado Dirección del Fideicomiso de Puentes Fronterizos cuando desembocó en el atroz embudo.Los ‘agentes’ de Vialidad extrañamente se opusieron a cualquier arreglo con el menudito funcionario estatal y lo trasladaron al Cerecito con mayor celeridad que a “El 300” cuando lo condujeron de Chihuahua a una cárcel de Guanajuato. Fue rechazada por razones lógicas la generosa aportación del día para la polla. Tenían buen rato los agentes de haber hecho ‘la cruz’.Cayó Madero en un punto ubicado por la Ejército Nacional y Paseo de la Victoria tras abandonar en segundo grado de ebriedad alguno de los comederos elegantes de los que hay varios por Las Misiones. Reunión familiar, justificó él ante los reporteros.Para el grueso de la población puede ser considerada una mancha fácil de olvidar y hasta de limpiar siempre y cuando no se trate de loquitos al volante transformados desde el primer grado de alcohol.Para un funcionario como Madero Villanueva debe ser muy distinto no sólo por tratarse de un servidor público, sino por pasar como un político afianzado fuertemente a la moral y las buenas costumbres. Es un censor de la vida ajena pero nomás de sus semejantes no de la propia.No recibió el favor de ser liberado al momento de caer en el retén pero salió unas horas después. Asistió el domingo al mediodía a las votaciones de su partido que eligió nuevos líderes en el país y en el estado.Quizá nomás fue la lección y ficha para los antecedentes.***No existe peor coraje para el usuario de un banco que el cobro injustificado de una comisión, así sean 10 pesos, cantidad nada pequeña si tomamos en cuenta que en Ciudad Juárez le agregamos tres o cuatro pesos y los convertimos en un kilo de tortillas.Es a las familias de escasos recursos y a las de clase media a las que más golpean las comisiones. A lo exiguo del salario debe agregarse la pérdida por usar cajeros de bancos distintos a donde se origina el pago de nómina o hasta la mera solicitud de un “saldo impreso” o la consulta del mismo.Es pan de cada día quedar en medio de anécdotas cuyos protagonistas principales son los bancos y sus abusos en catálogos voluminosos, desde el cobro indebido precisamente de comisiones hasta intereses criminales que han dejado en la ruina tanto a los más arruinados como a familias encumbradas.Tenemos hoy que en el debate nacional la Bolsa Mexicana de Valores tuvo su segundo mayor desplome en unos cuantos días porque los nuevos jefes del país bajo las siglas de Morena anunciaron la aplicación de una ley para eliminar las famosas comisiones. La otra gran caída fue propiciada por el cambio de lugar para construir el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de MéxicoSeguimos en la gran discusión. Si eso ocurrió con el solo anuncio, imaginemos lo que acontecerá si la aprobación avanza en el Congreso de la Unión. Andrés Manuel López Obrador ha preferido avanzar de muertito en esas turbias aguas pero su jefe en el Senado de la República, Ricardo Monreal, sube los decibeles a su posición entre más cuestionamientos recibe.Es indudable que el sistema bancario nacional necesita un coscorrón aleccionador y en beneficio de los usuarios. Imposible seguir aceptando que cobren hasta por respirar, por decirlo de alguna forma, pero los políticos de Morena deben cuidar formas y leyes.Será contraproducente la búsqueda de ceñirlos al orden si por las formas ‘políticas’ o burradas legales cometen los legisladores más errores que terminen impactando el rostro de los más desprotegidos, como acaba de ocurrir con el azotón de la Bolsa de Valores.***Los exponentes máximos de la Unión Ciudadana, Jaime García Chávez y Enrique Rascón, cerrarán el año a tambor batiente contra el hijo político de sus entrañas, Javier Corral Jurado. Pondrán más clavos al ataúd de su deslinde con el gobernador y le lanzarán sendos regaños el 28 de noviembre por arrogarse la lucha anticorrupción y las investigaciones que ellos hicieron sobre el enriquecimiento del exgobernador César Duarte.En pocas palabras, don Jaime y el Doc. Rascón buscarán dejar claro que la Unión Ciudadana fue la que paciente e incansablemente documentó el robadero del sexenio pasado y que Corral sólo se apropió de la información, de la campaña anticorrupción, de la candidatura a gobernador y de la propia gubernatura. Una vez conseguido el poder estatal fue haciendo a un ladito a la Unión hasta la separación total.Eso y más verdades le serán dichas al mandatario a partir del 28 de noviembre. Sin duda le echarán a perder los ponches y los buñuelos. Su concha es cada vez más gruesa pero reconoce que le duelen más los cuestionamientos cuando vienen de sus antiguos amigos, aliados y patrocinadores.***El coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Pinedo Cornejo, se pasó por el arco del triunfo el juramento que hizo bajo protesta de “decir la verdad sobre el informe que guarda la dependencia a su cargo” al comparecer ayer ante el Congreso del Estado.Lo hizo con todo el descaro que su actuar se lo permite pensando que pasaría desapercibido.Dijo que su semanario “Cambio 16” se acababa como “pan caliente en la zona serrana”. Mintió. Apenas el pasado mes de septiembre un informe de Transparencia que emitió la dependencia dio a conocer que la distribución de los ejemplares deja fuera a 34 municipios ubicados en la sierra de Chihuahua, mismos que concentran altos índices de violencia y mayor presencia de grupos del narcotráfico.Mintió al decir que los contenidos del semanario promueven acciones del Gobierno en beneficio de los chihuahuenses, negando que sea usado para la promoción de la imagen del gobernador Corral.Mintió trastabillando, nervioso por descarado. La diputada Rosa Isela Gaytán le llamó mentiroso a la cara y otras voces desde tribuna se sumaron a los señalamientos.Le recordaron la insensibilidad del Gobierno del Estado al preferir mantener el semanario y los millones que se gastan en él mensualmente, por encima de otras necesidades básicas como la salud de la población… se le recordó que las muchas veces que montones de ejemplares del semanario han sido encontrados en la basura… y él mejor calló.La comparecencia de Pinedo fue quizá la más intensa de las 5 que tuvieron lugar ayer en el Congreso. Otros funcionarios de Gobierno, como el secretario de Educación, Carlos González; Jesús Grajeda, de Salud y Víctor Quintana, de Desarrollo Social, se esforzaron por sacar adelante una participación en la que poco tenían qué informar porque poco se ha hecho.González quedó a deber a los maestros, literalmente aún muchos maestros de nuevo ingreso no reciben su pago; Grajeda aún enfrenta la crisis que le heredó su antecesor Ernesto Ávila, y Quintana arrastra decenas de compromisos sociales por cumplir.El Congreso del Estado sesionará mañana en Cuchillo Parado para celebrar el 108 Aniversario de la Revolución, pero la lucha empezó ayer… Las fracciones parlamentarias mostraron el puño contra el Gobierno no del Estado, todas salvo el PAN que con Fernando Álvarez como fiel escudero, salió a la defensa a ultranza que suele caracterizar a la bancada del partido en el poder...Ciertamente la oposición puso los “acentos sobre las íes” y demostró que en esta nueva fase de la vida legislativa, la revisión será con lupa en la mano.

