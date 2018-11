Ciudad de México.- Ayer Andrés Manuel López Obrador cumplió 65 años de edad. La verdad es que se le ve joven y con mucho entusiasmo de asumir la Presidencia, a pesar de haber sufrido un infarto en 2013. Este pasado 12 de noviembre declaró: "Que la naturaleza, el creador, la suerte me dé cuando menos seis años de vida, los que aspiro a estar en el gobierno. Yo ya no me pertenezco, estoy al servicio de la nación".López Obrador será el presidente de más edad en el país en más de un siglo de historia. Cuando se peleaba la sucesión de Miguel Alemán Valdés se decía que "hasta el viejito de Ruiz Cortines" quiere ser presidente, pero no sólo quiso, sino que lo logró en 1952. Don Adolfo, sin embargo, tenía entonces 62 años, tres menos que López Obrador.Venustiano Carranza, por su amplia y blanca barba, parecía un hombre de avanzada edad, pero contaba sólo con 54 años cuando asumió la Presidencia en 1914. Para encontrar a un mandatario de mayor edad que López Obrador habría que remontarse a 1913, cuando el golpista Victoriano Huerta, de 67 años, tomó el poder tras derrocar y asesinar a Francisco I. Madero. En el siglo XIX hubo otros sexagenarios: Valentín Gómez Farías fue presidente a los 65 en 1846 y Juan N. Álvarez a la misma edad en 1855. José Ignacio Pavón juró el cargo en 1860 a los 69; ha sido el presidente mexicano de mayor edad al tomar la Presidencia.En otros países son comunes los gobernantes con edades bastante más avanzadas. El primer ministro malasio Mahathir Mohamad tiene 93, la reina Isabel de Inglaterra 92, el presidente Beji Caid Essebsi de Túnez 91 y el presidente Paul Biya de Camerún 85. El estadounidense Donald Trump no está entre los más viejos, pero tiene 72 años.Los presidentes mexicanos han sido sorprendentemente jóvenes. Lázaro Cárdenas tenía 39 años al jurar el cargo, Carlos Salinas 40, Ernesto Zedillo 42, Felipe Calderón 44 y Enrique Peña Nieto 46. El presidente más viejo de los últimos sexenios ha sido Vicente Fox con apenas 58. Algunos gobernantes del siglo XIX eran todavía más jóvenes. Miguel Miramón, el presidente conservador, tenía sólo 27 cuando ocupó el cargo por primera vez en 1859 (su oponente Benito Juárez lo hizo en 1858 a los 51). Iturbide fue emperador en 1821 a los 38, Antonio López de Santa Ana presidente a los 39, Maximiliano de Habsburgo emperador a los 31.En el turbulento período revolucionario, las edades de los presidentes eran muy bajas. Madero tenía 38 años al jurar en 1911, Eulalio Gutiérrez 33, Roque González Garza 29, Francisco Lagos Cházaro 36 y Adolfo de la Huerta 39. Incluso Álvaro Obregón, que aparentaba mayor edad, contaba con 40 en 1920. El mismo López Obrador ha hecho con frecuencia bromas sobre su edad. En la campaña de 2012, cuando la panista Josefina Vázquez Mota lo cuestionó por haber pertenecido al PRI en los primeros años de su trayectoria política, a pesar de las matanzas de 1968 y 1971, respondió: "En 1971, yo estaba en primero de preparatoria, estaba yo muy jovencito. Aparento más edad. Tengo sólo 58 años, lo que pasa es que estoy aflojado en terracería".A los 65, López Obrador será el presidente de más edad desde 1913, pero no se le ve cansado. Al contrario, está llegando a la Presidencia con un ímpetu arrollador, el cual le genera popularidad entre sus seguidores. Es verdad que a muchos preocupan sus medidas, como la cancelación del aeropuerto, pero no es culpa de la edad, sino de su ideología y de la manera en que toma sus decisiones.Siguen bajando los mercados por la incertidumbre sobre las políticas económicas del nuevo gobierno. Ayer cayeron nuevamente la Bolsa y el peso. Se espera que el Banco de México anuncie hoy una nueva alza en la tasa de interés.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.