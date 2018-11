Esas fueron las palabras de la exministra Olga Sánchez Cordero al presentar la propuesta de la fracción del partido Morena en el Senado de la República respecto de la legalización de la mariguana con fines lúdicos. Una propuesta que sin duda será tema de análisis, de debate y de mucha controversia. Será bienvenida por amplios sectores pero también será rechazada por otros tantos. Conforme pasan los días se sigue puliendo, por parte del partido de Andrés Manuel López Obrador, la estrategia para sacarle el mayor jugo a este asunto. Hay que decir que en ese mismo evento, por medio de sus posicionamientos, se sumaron tibiamente dos fuerzas políticas a las palabras de la exministra Sánchez Cordero: Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.Según lo expresado por la legisladora morenista, la iniciativa busca “generar equilibrio y terminar con esta guerra que nos sigue matando”. Lo cierto es que en el tema de las drogas, el Gobierno mexicano siempre ha seguido una política equivocada durante las últimas décadas. Sin embargo parece que por fin se está tratando el asunto de las drogas como un tema de salud pública y no criminalizarlo como se ha venido haciendo equivocadamente. Este enfoque fallido ha sido demasiado costoso y doloroso para el pueblo mexicano.Han sido demasiados muertos y muchos recursos los que se han aplicado desde hace varias décadas, sin resultados satisfactorios. Muchos millones de pesos desperdiciados en la adquisición permanente de equipo para los cuerpos de seguridad pública de todo el país, además sigue siendo muy costosa la capacitación de las Policías municipales, estatales y federales.Lo peor de todo es que se invierten enormes sumas de recursos en capacitación de todo el personal y en la creación de cuerpos de élite, para que al final del día, algunos de estos elementos se integren al crimen organizado.En los informes de Gobierno, las autoridades presumen las altas cifras de recursos aplicados al rubro de seguridad, sin embargo el problema sigue ahí. Tampoco reconocen la nula coordinación y la desconfianza que existe entre las corporaciones policiacas. Lo peor de todo es que el desmesurado monto de recursos que han sido aplicados, no refleja resultados positivos. Parece que todo ha sido inútil. El caso del estado de Chihuahua refleja a la perfección las consecuencias de la carencia de una óptima coordinación. Desde el inicio de esta administración estatal, no ha existido una coordinación eficiente entre las distintas esferas de gobierno. Los desaires y la falta de tacto del gobernador de la entidad para tratar con los mandos militares en el estado de Chihuahua han sido el sello distintivo del Gobierno estatal.Es evidente que esa falta de coordinación agrava la crisis de inseguridad que padece el estado de Chihuahua. Es irrefutable que las corporaciones policiacas en México han sido penetradas por el crimen organizado y entre las propias corporaciones permea un ambiente de desconfianza. Incluso cuando se han dado detenciones de altos mandos del crimen organizado difícilmente se comparten información entre las mismas dependencias. Esto lo ven los grupos de criminales y lo capitalizan a su favor.Se busca legalizar la cannabis para quitar poder económico a los grupos del crimen organizado. Ya que a lo largo de la historia contemporánea de México, siempre que anuncian importantes detenciones de líderes de los grupos de la delincuencia organizada, poco se sabe de la incautación de bienes producto de sus ilícitos. Es decir, se les detiene pero su poder económico continúa intacto. Recientemente se ha escuchado en los medios nacionales sobre esta propuesta en favor de legalizar la mariguana, y falta mucho más. Esta postura coincide con la reciente legalización en todo el territorio canadiense al igual que ocurre en algunos estados de la Unión Americana.Lo que es un hecho es que todo el dinero derrochado en la lucha antidrogas de poco ha servido para reducir los altos niveles de violencia en el país.De haberse invertido mucho más en otros aspectos prioritarios, se lograría controlar la inseguridad. Si se hubiera apoyado más la educación y la infraestructura educativa, y se hubieran dado más oportunidades de becas y de empleo para los jóvenes, y que contaran con más espacios culturales y recreativos, otra cosa sería. Ahora se debe invertir en campañas de prevención y en verdaderas estrategias para bajar los altos índices de violencia en el país. Porque lo que la mayoría de los mexicanos exige es que no haya más muertos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.