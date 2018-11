La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), organización internacional fundada en 1982 que promueve el desarrollo solidario entre los países miembros, publicó en este año el documento “Avances hacia la erradicación de la violencia de género en las ciudades iberoamericanas” (*).El pasado 8 de noviembre, en el II Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, realizado en Madrid, España, se hizo una presentación pública en la cual tuve la oportunidad de participar.Cabe hacer mención que Juárez no pertenece a la UCCI; sin embargo, la experiencia en los temas de resiliencia y de género que la ciudad ha implementado en los últimos dos años han permeado en foros internacionales permitiendo el intercambio de experiencias y en la presentación de las acciones exitosas.El documento contiene las experiencias de 22 ciudades iberoamericanas, las cuales mostraron con evidencia los avances implementados, así como la legislación en materia de igualdad de oportunidades y de la estructura gubernamental para poder implementar las leyes, otro aspecto importante de resaltar es la perspectiva sobre la prevención y la importancia que esta visión tiene para evitar situaciones de violencia.Adicionalmente, se incluyen los ejemplos de las campañas de sensibilización y denuncia de la violencia de género, que se difunden en diversos medios como: redes sociales, televisión abierta, prensa y radio. Si bien, la atención prioritaria es hacia las mujeres es interesante observar que algunas de las campañas están dirigidas a los hombres, con la incorporación de roles diversos en el hogar.El documento no presenta a la ciudad que ha desarrollado más acciones relacionadas con la erradicación de la violencia, sin embargo, Ciudad de México es la que más aporta evidencia y que más avances tuvo en un corto plazo en materia legislativa. Aunque sólo obtuvo para estas acciones el 0.8 por ciento de su presupuesto anual, comparado con La Paz, Bolivia, que destinó el 2.43 por ciento a la atención de estos temas. La diferencia es contundente, pero promueve a la reflexión de lo que sucede en ciudades mexicanas donde se han reportaron en el 2017, la cifra terrible de 678 feminicidios.Creo que aún falta mucho por hacer, estos temas deben visualizarse hacia la construcción y atención prioritaria para las ciudades mexicanas como Juárez. Si bien, existe un trabajo fuerte y consolidado hacia la erradicación de la violencia aún quedan algunas líneas de acción que deberían potenciarse.En la publicación se muestran todos los tipos de violencia que sufrimos en algún momento las mujeres, desde las normalizadas hasta las que aún duelen. Por ejemplo, muchas hemos experimentado la violencia verbal o sexual que no necesariamente tiene una acción ejecutora, sino que puede ser desde una mirada hasta una propuesta. Y hacia algunas de nosotras (tal vez la mayoría) un hombre se ha expresado con una connotación hacia la denostación, donde se pone en tela de juicio nuestras capacidades tanto intelectuales como de desarrollo de habilidades para desempeñar un cargo de manera intachable.En nuestra ciudad que aún presenta tendencias machistas, faltaría desarrollar una fuerte campaña de sensibilización, de respeto y buen trato hacia las mujeres, donde en todas las esferas de la sociedad se respete la dignidad y la vida de las que habitamos Juárez. Si comenzamos con este esfuerzo, podremos ver las generaciones futuras con una alta sensibilización hacia nosotras, no sólo en un aspecto de igualdad ni de equidad, sino con una valoración de nuestro género.Sin duda es una actividad que se deberá desarrollar con una mirada de resiliencia, incorporando a todos los sectores de la sociedad, a los diversos estratos y considerando campañas de sensibilización diseñadas para todas las edades. Si modificamos nuestra manera de ver a las personas sin duda obtendremos resultados que serán un hito dentro de las políticas de género en nuestra ciudad.(*) Documento que puede consultarse en:http://ciudadesiberoamericanas.org/documentacion-asociada/

