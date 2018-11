Revela descaro de jefes muerte de la doctora

Nada se puede esperar de los subordinados cuando al jefe le vale el mundo y más allá. El 5 de agosto apareció muerta en el baño de una clínica particular de la ciudad de Chihuahua la joven anestesióloga Karen Estrada Ávila. Apenas 31 años de edad. Embarazada de ocho meses.Menos de 72 horas después, los servicios médicos forenses de la Fiscalía General del Estado decretaron que la muerte de la muchacha se debió a “asfixia por estrangulamiento”. De inmediato en la plataforma change.org fueron reunidas más de cinco mil firmas en una campaña llamada “justicia para Karen”.Mil historias fueron tejidas tras el dictamen de los médicos forenses. Crimen pasional que involucraba altos directivos del hospital, entre porciones de la tragedia ya novelada.Este caso de Karen es uno entre muchos que la actual administración de la Fiscalía General ha manejado con irresponsabilidad ilimitada. Por eso lo traemos a colación. Tras el dictamen que decretó como homicidio al hecho sobrevino un silencio total. Un hermetismo también criminal precisamente en la aplicación de la justicia.Tenemos información extraoficial que explica los motivos de ese silencio. Un error garrafal como los muchos que han sido cometidos, repetimos, por la Fiscalía General del Estado. Los peritos forenses no hicieron adecuadamente su trabajo y cometieron la pifia al concluir que fue homicidio por estrangulamiento.La joven, según la información obtenida, murió por una sobredosis de medicamentos administrados por ella misma en uno de los baños de la clínica.La Fiscalía no ha perseguido a “su asesino” porque después del dictamen inicial “oficial”, fueron llevados a la ciudad de Chihuahua peritos norteamericanos y de la Procuraduría General de la República (PGR), que arribaron a la misma conclusión respecto de los medicamentos.La Fiscalía no ha reconocido su error ni lo reconocerá no por vergüenza ni por negarse a pedir disculpas a la familia de la muchacha y a la sociedad chihuahuense, sino porque el peritaje fue filtrado por todas partes.Tendría ese documento efectos desastrosos para todos los casos en los que intervinieron los mismos médicos que participaron en esa diligencia. Cientos de asuntos por todo el estado en estos dos años y fracción de administración estatal, nos aseguran.Desinteresado por la aplicación correcta de la justicia, al gobernador no le ha interesado ese tema...Y si a él no le interesa, a los funcionarios de la Fiscalía estatal, menos.***Ayer hubo encerrona bastante privada en la Presidencia Municipal, que tuvo como objetivo arrancar proyectos de alcance gigantesco a partir del 2019.Suena inverosímil pero se reunieron dos representantes de primer nivel del Gobierno del Estado, el secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez y el coordinador del gabinete Ismael Rodríguez; por el Municipio el alcalde Armando Cabada y varios miembros de su gabinete, y por el Gobierno federal electo, Juan Carlos Loera de la Rosa y la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, muy conocida en Juárez porque estuvo en la primera línea de la campaña electoral intentando ganar para Morena la Presidencia Municipal.Loera ha recibido todo el visto bueno del gobernador Javier Corral para coordinar actividades y acciones entre funcionarios del Estado, los municipios y los que vienen federales. Aparte de diputado federal por Morena es, literalmente, representante de Andrés Manuel López Obrador en el estado.Todos ellos estuvieron por espacio de una hora hablando de varios proyectos de los muy anhelados para esta frontera durante décadas, entre ellos la movilidad urbana y el drenaje pluvial. También por supuesto, seguridad pública, el polémico tema del transporte y el rescate definitivo de la zona del Centro.Creemos que la planeación es en serio porque estuvo el señor de los dineros de Palacio de Gobierno, Fuentes Vélez, que en su vida había pisado la alcaldía; y el chihuahuita por excelencia jefe de gabinete corralista, Ismael Rodríguez. Uno libera los recursos, el otro coordina a los funcionarios de las distintas secretarías, el Municipio ejecuta las obras, y las gestiones mayores son llevadas a cabo por los funcionarios federales. Hablamos al menos de cinco o seis presupuestos anuales de Juárez.Bien por el arranque. Veamos que inicien.***Resultó como venía dibujado. Se impuso en el PAN chihuahuense la voluntad del primer panista del estado, Javier Corral Jurado, con el ya conocido resultado de Rocío Reza Gallegos como nueva jefa del blanquiazul en la entidad.Salió victorioso al fin el poder de la nómina estatal con operadores como el diputado federal, Miguel Riggs y Roberto “El Pony” Lara, presidente de la Junta Municipal de Agua en la ciudad de Chihuahua que, a través de promesas o amagos, lograron “convencer” a la militancia de dar su voto a Reza Gallegos.Fue fundamental, además de ellos, la presión que ejerció en la capital del estado el gobernador Corral para que la alcaldesa María Eugenia Galván y su equipo apoyaran a Reza. Sin este respaldo ni en sueños hubiera salido victoriosa la delfina.En Juárez nos dicen que los encargados de “voltear la tortilla” a favor de la cuauhtemense Reza fueron los exdiputados Víctor Uribe y Gabriel García, quienes así operaron el perdón de Palacio luego de jugarle las contras desde el Congreso a Corral en la Legislatura pasada.Así que no se extrañe si pronto aparecen en algún cargo estatal –Uribe y García– si no es que ya forman parte del Gobierno y han pasado desapercibidos.El hecho es que por fin le cuaja una estrategia a Corral en el tema de una elección interna, aunque habremos de ver los costos políticos y partidistas que deba pagar.***Será más que interesante el duelo que viene por otra latitud. El resultado del cuadro anterior confirma el poderío de la alcaldesa de Chihuahua porque hizo ganar a la candidata de Corral cumpliendo el pacto llevado a cabo, pero sus seguidores quedaron libres de apoyar a un abanderado opositor hacia la presidencia del PAN nacional, Marko Cortés.Ya sabemos que el gobernador hizo hasta lo imposible por impulsar a Manuel Gómez Morín al comité nacional. Lo promovió incluso él mismo domingo durante la elección, pero las grandes mayorías hacia el interior de su propio partido no lo pelaron. Perdió por casi 10 puntos frente a Cortés.No estará nada contento porque ha quedado claro que ganó para Reza con votos que no son suyos. Es el primer panista y trata de conducirse como tal pero sin el poder real, es la ironía.