The Beatles unplugged en Riberas del Bravo

El 50 aniversario del álbum blanco de The Beatles presentó la gran oportunidad de rescatar las primeras versiones de las canciones conocidas como los “Esher demos”. La mayoría de estas grabaciones fue capturada en vivo y con guitarras acústicas, por lo que efectivamente se pueden considerar pioneras de las versiones “unplugged”, que más de veinte años después se volvieron populares en MTV.Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar el Casón del Buen Retiro en Madrid (conocido entonces también como Casón Guernica), una extensión del Museo del Prado que albergaba al famosísimo mural de Picasso inspirado por la tragedia de la Guerra Civil Española; la experiencia de la pintura era resaltada al ver primero las diferentes versiones en los pasillos laterales que el gran pintor trabajó, borró, ensayó y corrigió hasta llegar a la versión final de la obra maestra que todos conocemos y que se podía apreciar en la sala central al final del recorrido.Una experiencia similar se aprecia en la nueva versión del álbum blanco que hoy fue presentada en Inglaterra; además de las cintas “Esher” también se muestran los diálogos de los genios de Liverpool mientras preparaban las múltiples versiones de su música, lo que nos permite apreciar de una manera completamente distinta los recovecos y refinación de las versiones finales que fueron presentadas al mundo ayer hace 50 años.No podía dejar pasar evento tan significativo para quienes apreciamos la música de estos innovadores, sin embargo, mi idea original era reflexionar sobre una de tantas historias trágicas de nuestra frontera que está por llegar a un final feliz, o por lo menos entrar en una etapa que muestra una luz al final del túnel, me refiero a la conclusión del colector que permite conectar el drenaje de la zona de Riberas del Bravo a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Valle de Juárez.Riberas del Bravo en sus diversas etapas es una serie de viviendas que fueron construidas por Gobierno del Estado durante la gestión de Patricio Martínez en una zona sujeta a inundaciones recurrentes, que requerían obras de ingeniería que no se hicieron en su momento, condenando a los habitantes de esa zona a múltiples desastres y tragedias urbanas desde que fueron ocupadas.La zona está entre canales de riego de la zona agrícola, en la parte más baja y saturada de agua, entre la terraza y el cauce del Río Bravo, lo que provoca que la lluvia no se pueda infiltrar ni pueda ir a ningún lado, además, la infraestructura de drenaje sanitario nunca se concluyó, por lo que los problemas de malos olores, aguas negras brotando en la superficie por la lluvia y la mezcla de ambas frente a la imposibilidad de salir por los canales o infiltrarse, ha sido durante años una de las causas del deterioro de la zona.Los tanques de agua que se instalaron nunca funcionaron, el abasto de agua tuvo que concretarse desde pozos cercanos, en fin, esa zona se hizo como una versión preliminar de una zona habitable, excepto que irresponsablemente se construyó y habitó como si estuviera terminada y se deterioró con las consecuencias negativas para la calidad de vida de sus habitantes.Se recurrió a múltiples “parches”, que incluyeron corregir el abastecimiento de agua, construir cárcamos de bombeo para sacar el drenaje de colectores sin desfogue y enviarlo a canales saturados, fueron versiones posteriores, pero aún inacabadas de esa zona habitacional.Este próximo lunes finalmente se conectará el colector que llevará el drenaje sanitario a la PTAR para su tratamiento y limpieza, y su dimensión le permite también desalojar parte del agua que ingresará a las alcantarillas en días de lluvia, por lo que ayudará a aliviar el problema de las inundaciones.No será una obra maestra como el Guernica o el álbum blanco de The Beatles, pero sí una obra de infraestructura que aliviará los malos olores, las inundaciones y los taponamientos en la zona, y también permitirá que las aguas negras sean limpiadas con beneficio de la salud de los vecinos y del medio ambiente, al fin será una zona habitable. La constancia, el trabajo y la pasión te pueden llevar a construir obras maestras o a resolver problemas de fondo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.