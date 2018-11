Dicen que en política siempre es tiempo de campaña y que las manecillas del reloj se mueven en cuenta regresiva, por eso los suspirantes a suceder a Javier Corral ven tan cerca el 2021 y ninguno de ellos duerme.En el PAN –de cara al proceso de renovación de la dirigencia estatal que está planchado y servido a favor de Rocío Reza– aseguran que otro de los que se sienten favorecidos por la gracia de Corral quiere demostrar que posee el ‘brazo’ necesario para ser considerado como uno de los caballos de la contienda por la gubernatura.Es por ello que a mediados de esta semana los teléfonos de hogares chihuahuenses, y algunos móviles, han empezado a sonar. La llamada la realiza una “agencia interesada en conocer el interés en la actividad política” y a partir de esa breve presentación la pregunta clave: ¿Cuál de estos tres ‘candidato del PAN’ le parece la mejor opción? Miguel Riggs, Gustavo Madero o Maru Campos”.Dicen al interior del albiazul que el sondeo corre a cargo del equipo del actual diputado federal Miguel Riggs, cuya carrera política ha crecido bajo las cálidas alas del gobernador, y cuya figura nadie toma en serio hasta el momento, mucho menos porque las votaciones que ha obtenido cuando contendió primero para síndico y después para legislador han ocurrido en dos procesos muy peculiares.En el primero, el voto masivo de castigo de los chihuahuenses en contra del PRI por el rechazo a César Duarte, y el segundo, el voto de miedo a AMLO que emitió el panismo que habita en la zona más pudiente de la ciudad y en la que el PAN siempre ha salido triunfador.Pero quienes hablan al oído a Riggs le aconsejan que realice el sondeo, en el que se evalúa la edad, la escolaridad y el nivel socioeconómico, para generar cartas de presentación e irse colando hacia el punto de salida de los jinetes.Se vale soñar… pero dormido, no despierto.***Un nuevo malestar se está gestando dentro de la Comisión Estatal de Seguridad a raíz de un ordenamiento a través del cual se obliga los agentes a portar el uniforme única y exclusivamente en el horario de trabajo. Deben llegar y salir de la chamba con vestimenta de civil.La medida, instruida por el comisionado de Seguridad Óscar Aparicio Avendaño y girada a los destacamentos, grupos y bases de operaciones por el comisario jefe Gines Ruíz García, se dice, es preventiva y derivada de los ataques que han sufrido en las últimas semanas elementos de la corporación.Hasta ahí todo parecería un mandato cargado de buenas intenciones, pero el malestar radica en el temor que tienen los agentes de que, en el caso de sufrir un percance de camino o a la salida del trabajo, pudieran quedar desprotegidos de los seguros que los amparan bajo el argumento de que estaban fuera del horario.Además consideran absurdo que los jefes supongan que por el hecho de no estar uniformados lograrán despistar a los grupos del crimen organizado que pretendan atacarlos.Prueba de ello es el intento reciente de ejecución ocurrido en la capital contra un estatal, que estaba en día franco, vestido de civil, en su vehículo particular y recién llegado del municipio de Ignacio Zaragoza.Los elementos se quejan de que por un lado se les exige ser policías las 24 horas, y por el otro primero se les desarma y ahora hasta se les obliga a no portar el uniforme.¿Buena intenciones o gato encerrado?***Varios legisladores estatales se pusieron en contacto con La Columna para asegurar que no será un día de campo la comparecencia que tendrán el martes próximo ante el Pleno del Congreso del Estado varios funcionarios estatales.Aseguran que cada uno de ellos deberá responder con suficiencia y calidad al interrogatorio planteado. Y dependiendo de la calidad de las respuestas aquello quedará sólo en aclaraciones o derivará en las denuncias correspondientes y ante las instancias respectivas.Parecerían temas morbosos y de escaso impacto financiero aunque no sea así pero buscarán, por ejemplo, que el coordinador de Comunicación Social, Jesús Antonio Pinedo, aclare el manejo de varios millones de pesos otorgados en proveeduría a una empresa con vinculaciones entre su novia, la media hermana de su novia y el marido-pareja de la hermana de su novia. Todo documentado.Otro tema en desglose serán los cerca de 500 millones de pesos gastados en promoción a la imagen de los funcionarios estatales.Su nombramiento es reciente como titular de Obras Públicas, pero Gustavo Elizondo deberá explicar la ausencia de obra durante los dos años y el tiradero financiero que dejó en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos en Juárez.No se diga la catástrofe que sufre la Secretaría de Salud. Corrupción a borbotones. El secretario Jesús Enrique Grajeda tendrá la palabra. Carlos González, de Educación, deberá responder por los estropicios que le heredó Pablo Cuarón. A Víctor Quintana, de Desarrollo Social, no lo agarrarán por actos deshonestos pero le arrimarán la lupa por el manejo político-electoral de los programas de gobierno a su cargo.La comparecencia es el martes próximo en sesión definitivamente abierta al público. Deberá ser transmitida por internet. Así que veremos hasta entonces si los diputados en realidad cumplen su función de contrapeso ante la discrecionalidad criminal con la que actúa la mayoría de los funcionarios estatales en el desarrollo de sus actividades públicas.***Las expectativas sobre Jorge Puentes son muchas. Su candidatura a la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN ha despertado la curiosidad de muchos y la esperanza de tantos otros.Suponen los curiosos que el abanderado es independiente al gobernador Javier Corral y que puede convertirse en realidad su optimismo de ganar a la candidata oficial corralista, Rocío Reza.Será el domingo la votación en esquema por delegados; votará la militancia panista. El grueso de los panistas rechaza la forma en que desde el Estado ha dirigido el gobernador a su partido a través del diputado Fernando Álvarez, pero no están seguros que ese enojo se traduzca en votos para Puentes esencialmente por los vínculos de amigos y familiares en la nómina estatal.La supuesta gran ventaja de la candidata oficialista es el panismo de la ciudad de Chihuahua mayoritariamente afín a la alcaldesa María Eugenia Campos, cuyo equipo es bastante rechazado por Corral pero en alianza esta vez para respaldar a Reza.Juárez no tiene un liderazgo operativo confiable para el corralismo y sí críticas de a montón con todo y control de la nómina del Gobierno estatal. La historia se repite por otros municipios de la entidad aunque sin importancia numérica.Incluso panistas cerca de Palacio albergan esperanza de una “sorpresa” por parte de Puentes con la esperanza de que semejante contrapeso propicie un cambio de actitud en el gobernador pero sin votos ni pensarlo.Ese resultado esperado en favor de Reza es muy distinto al escenario de la elección por la dirigencia nacional panista también ese domingo. Aquí el gobernador sufrirá una derrota de tres a uno a nivel nacional con su candidato Manuel Gómez Morín Fernández frente al anayista Marko Cortés.Ese sí será un auténtico contrapeso en el país para los desplantes mediáticos del mandatario chihuahuense.