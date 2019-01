Escasez de gasolina podría afectar exportación de aguacate a EU

La historia más importante de México en este momento no tiene nada que ver con el muro fronterizo propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Pero es algo que podría tener un gran impacto en Estados Unidos.Las estaciones de servicio en al menos seis estados de México y la capital del país se han estado secando por varios días, lo que ha provocado una gran protesta pública. Y existe cierta preocupación de que las exportaciones se vean afectadas, publicó CNN.La agencia de noticias Reuters informó esta semana que la escasez de gasolina podría entorpecer los planes del Super Bowl si las decenas de miles de toneladas de aguacates que se espera que lleguen en las próximas semanas no puedan llegar al norte de la frontera."Así comienza el guapocalipsis", bromeó Eater, una publicación de comida.Durante el Super Bowl, 100 toneladas de aguacates mexicanos se consumen en Estados Unidos, dijo a CNN un vocero de la Asociación Mexicana de Productores y Exportadores de Aguacates en 2017.El portavoz dijo a Reuters que es demasiado pronto para decir si las exportaciones de aguacate sufrirán ahora que la gasolina es más difícil de conseguir. La escasez de combustible ha empezado a dificultar el transporte de los trabajadores y la recolección de aguacates en México, dijo.Pero pase lo que pase en los próximos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está inmerso en una crisis política. El presidente, que asumió el poder en diciembre, ha hecho un llamamiento a la calma y sostiene que no hay escasez de gasolina, sino solo un cambio en la distribución."Pido a las personas que nos ayuden como pueden, actuando con prudencia, con serenidad, sin caer en el pánico, sin prestar atención a la información alarmista", dijo López Obrador.La administración de López Obrador ha cerrado varios oleoductos claves en un esfuerzo por reprimir el robo de combustible, que según dijo le costó al país unos 3 mil millones de dólares el año pasado."Sería fácil abrir los conductos y decir: 'La situación ha vuelto a la normalidad'", dijo López Obrador. "Pero eso sería aceptar, tolerar el robo. No vamos a hacer esto. Vamos a resistir todas las presiones que existen".La petrolera estatal Pemex dice que el nuevo sistema tendrá beneficios a largo plazo que compensarán cualquier costo a corto plazo."El robo de gasolina tiene que terminar. Es un robo directo a la soberanía nacional. Hay bastante gasolina. No obstante, para acabar con el crimen debemos tomar medidas drásticas que requieren el apoyo de todos los mexicanos ... Es momentáneo molestarse por un beneficio permanente ", dijo la compañía en un video publicado en Twitter el miércoles.La escasez ha provocado largas colas en las gasolineras, ya que los automóviles esperan durante horas.Algunos mexicanos se lo han tomado con calma. Un video que se volvió viral muestra a una banda que se dirigió a una gasolinera en el estado mexicano de Michoacán y comenzó a bailar para las largas filas de personas que esperaban para abastecerse de gasolina.La gasolina es un problema importante en México, país rico en petróleo, donde el petróleo se considera una posesión nacional preciada.Las protestas estallaron en 2017 cuando los precios de la gasolina subieron.El robo de combustible también ha ocupado los titulares nacionales, y se ha informado de explosiones a lo largo de los años que las autoridades han atribuido a la práctica. Una explosión en 2010 dejó 28 personas muertas. Los analistas han dicho que los robos solían formar parte de una lucrativa empresa criminal explotada por algunos de los cárteles más notorios de México.

