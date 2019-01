Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", recibirá en prisión una visita muy especial proveniente de México.De acuerdo con el diario estadunidense The New York Post, dicha visita fue aprobada un por un juez, quien precisó el encuentro se debe de dar en condiciones de confinamiento extra seguras.Pero, ¿quién es la persona que busca visitar a Guzmán Loera en el penal de máxima seguridad ubicado en Nueva York, Estados Unidos?, pregunta La Silla Rota.No se trata ni de su esposa Emma Coronel, ni de sus pequeñas hijas gemelas, sino de su madre, la señora María Consuelo Loera Pérez.La mamá del capo vive en un rancho en La Tuna, ubicado en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, donde creció "El Chapo".Uno de los tantos abogados de Guzmán Loera, José Luis González Meza, fue quien informó el interés, no solo de la madre, sino también de sus hermanas Hermilda y Bernarda.Por ello, la defensa de "El Chapo" solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) una visa humanitaria para que María Consuelo visite a su hijo en la prisión estadunidense.El argumento de los abogados de Guzmán Loera es que la madre del capo se encuentra delicada de salud y ante su edad mayor, quiere ver a su hijo.Guzmán permanece recluido en régimen de aislamiento en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, donde solo permite visitas con sus hijas gemelas de 7 años y sus abogados.La única persona diferente que ha visitado a "El Chapo" en Estados Unidos fue su hermana Bernarda a quien, según The New York Post, le dieron la visa humanitaria, pero luego de la visita se le quito inmediatamente.Quedará, entonces, en manos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de quien Emma Coronel ha hablado bien, y del titular de la SRE, Marcelo Ebrard.

