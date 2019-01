No hay denuncias contra Deschamps: AMLO

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno federal no tiene denuncias contra el líder petrolero Carlos Romero Deschamps.El mandatario dijo desconocer por qué está amparado."No tengo información, y sí podría decirles que hay muchos rumores, en estos tiempos, y que es muy probable, aunque no lo descarto, que sea parte de la campaña que se produce por las circunstancias actuales."Nosotros no tenemos ninguna (denuncia) presentada, eso sí se lo puedo asegurar", afirmó en su conferencia mañanera.El Presidente argumentó que el Gobierno no persigue al dirigente porque no tiene pruebas para juzgarlo por algún delito."No vamos a actuar si no tenemos elementos. Yo entiendo que hay gente que quisiera que se le enjuiciara, pero esto no corresponde a lo que legalmente existe, no hay de parte del Gobierno una denuncia, no hay pruebas. No significa impunidad, significa decir la verdad", apuntó.REFORMA publicó que en pleno operativo contra el huachicol, el líder nacional del sindicato petrolero teme ser detenido por el Gobierno federal.El ex senador del PRI presentó una demanda de amparo para pedir que sea suspendida cualquier orden de aprehensión que exista en su contra, ya que asegura que el pasado fin de semana unos supuestos agentes comenzaron a buscarlo.