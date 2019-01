Reitera López Obrador llamado a la concordia

Guerrero- La rechifla que propinaron al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, los sustentes a la presentación del programa de apoyos a discapacitados orilló al presidente Andrés Manuel López Obrador a exigir respeto al mandatario local.Astudillo Flores, del PRI dio la bienvenida a Lopez Obrador a Tlapa de CoMonfort, en la sierra de Guerrero, y recibió una rechifla de los asistentes al acto protocolario y gritos de “¡Fuera, fuera!” que le impidieron seguir su discurso.El presidente López Obrador tuvo que levantarse de su silla y pedir a Astudillo que le permitiera hablar.“Amigas, amigos de Tlapa, de La Montaña, hay que portarnos bien, ya acabó la campaña. Ahora es el gobierno y tenemos que ser respetuosos de las autoridades. No se resuelve nada a gritos y a sombrerazos”, dijo el presidente a los asistentes a la unidad deportiva de Tlapa de Comonfort, en la sierra de Guerrero.López Obrador preguntó a los asistentes si iban a aceptar que Astudillo continuara con su discurso de bienvenida.“Nos vamos a portar bien, vamos a escuchar con respeto al ciudadano gobernador del estado de Guerrero, ¿sí o no? A ver, que levanten la mano los que no quieren que hable el gobernador. Bájenla. Que levanten la mano los que quieren que sí hable el gobernador”, cuestionó el presidente a los asistentes al acto protocolario.Pese a que fue abrumadora la mayoría a favor de que Astudillo no continuará su discurso, López Obrador declaró un equilibrio de fuerzas.“Es un empate. Va a terminar de ofrecer la bienvenida el gobernador de Guerrero. ¡Me canso ganso!”, recalcó el presidente.El gobernador de Guerrero, de origen priista, retomó su discurso que duró apenas dos minutos más.No es la primera ocasión que Lopez Obrador pide a sus simpatizantes que respeten a los gobernadores que pertenecen a partidos antagónicos al suyo.El pasado 28 de diciembre, López Obrador presenció una fuerte rechifla dirigida al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.El presidente rompió el protocolo y exigió respeto al gobernador de la entidad.

