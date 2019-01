Acciones de nuevo gobierno generan confianza en inversionistas de EU

Altos funcionarios del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunieron esta semana en Nueva York con inversionistas de fondos de pensión y cobertura para explicarles los proyectos de la nueva administración y tratar de aumentar la confianza en el país, luego de la incertidumbre que causó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), así lo informó The Wall Street Journal.El equipo, que estuvo encabezado por el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, aseguró a los inversionistas que el nuevo Gobierno “está siendo fiscalmente responsable, promocionando un superávit del presupuesto primario prometido en 2019, excluyendo pagos de deuda de alrededor del 1 por ciento del PIB”, detalló la nota firmada por el periodista Ira Iosebashvili.“Una de nuestras premisas principales es no arruinar el entorno macro”, dijo al WSJ el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. “Somos un socio favorable para el mercado y para los inversionistas”.La nota publicada por Sin Embargo, destaca que la confianza de los inversionistas en la nueva administración se vio afectada el año pasado tras la cancelación del NAIM en Texcoco, una magna obra de 13 mil 300 millones de dólares impulsada por el ex Presidente Enrique Peña Nieto.Después de la consulta, que López Obrador considera vinculante y que fue muy criticada por los empresarios, el dólar se cotizó por arriba de los 20 pesos y la Bolsa Mexicana de Valores registró una fuerte caída.La situación cambió este año. El peso se recuperó y también la Bolsa, ayudados por las recientes señales de la Reserva Federal de Estados Unidos y el aumento en los precios del petróleo.

