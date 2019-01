Ciudad de México— En pleno operativo contra el huachicol, el líder nacional del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, teme ser detenido por el Gobierno federal.El exsenador del PRI presentó una demanda de amparo para pedir que sea suspendida cualquier orden de aprehensión que exista en su contra, ya que asegura que el pasado fin de semana unos supuestos agentes comenzaron a buscarlo.Según información judicial a la que tuvo acceso Reforma, el amparo 11/2019 lo solicitó el martes pasado contra todos los jueces federales de la Ciudad de México, la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal y su Policía Federal Ministerial, ambas adscritas a la Fiscalía General de la República, antes denominada PGR.En su demanda el líder petrolero solicitó ser protegido contra cualquier orden de comparecencia o citatorio, y tener acceso a cualquier investigación en su contra, petición que fue turnada a Jesús Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en materia de amparo.De acuerdo con información federal, Romero Deschamps explicó que los sujetos que acudieron a buscarlo, estaban vestidos con uniformes de policía y se presentaron en las oficinas de sus abogados para preguntar por él.Ante la insistencia, el personal del despacho cuestionó a dichos individuos de la razón por la cual buscaban al líder petrolero y éstos simplemente respondieron que tenían "un asunto" qué atender con él.Aunque Romero Deschamps y sus familiares han sido cuestionados en el pasado por la ostentación y sus lujos, esta vez el líder gremial pidió al juez que, a la hora de suspender cualquier acto de autoridad en su contra, le fije el pago de una garantía asequible.Esto último lo solicitó de manera expresa porque aseguró que en este momento su situación económica no le permite erogar cantidades "importantes" de dinero.El juez no le ha concedido la suspensión. Al contrario, le pidió que aclare por qué los presuntos agentes que lo buscaron pertenecerían a alguna corporación federal y no a otras, dado que hizo una descripción genérica de ellos.

