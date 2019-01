Crece trabajo por caravanas

Ciudad de México— Antes de las caravanas que se presentaron en octubre, el Consulado de México en San Diego sólo recibía llamadas de migrantes mexicanos que buscaban protección.Con los grupos de centroamericanos que cruzaron el País en octubre y llegaron a la frontera con Estados Unidos, la representación diplomática en el estado de California recibe hasta 30 llamadas al día de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que buscan apoyo de los funcionarios mexicanos, aseveró la Cónsul General de México en San Diego, Marcela Celorio."De las llamadas siempre han sido mexicanos, pero ahora recibimos entre 20 y 30 llamadas de centroamericanos diario, que tenemos que estar canalizando a los otros consulados", afirmó."Entonces sí se ha incrementado nuestra carga, por ejemplo, que en el Departamento de Protección ya no solamente recibimos llamadas de mexicanos que necesitan ayuda, sino que también las llamadas de los centroamericanos que están en los centros de detención porque ven nuestro teléfono ahí y hablan, y lo que hacemos nosotros es referirlos con los centroamericanos", añadió.En el marco de la reunión anual de embajadores y cónsules, recordó que aunque la principal función del Consulado en San Diego es atender a los mexicanos en esa ciudad, la tarea de la oficina diplomática, con el arribo de las caravanas migrantes a Tijuana y a Mexicali, se ha incrementado."Nosotros hemos ayudado a los cónsules hondureños, particularmente, a que tengan un consulado móvil en Tijuana y en Mexicali para que pudieran atender a sus migrantes", señaló.Detalló que, en ese sentido, ayudan a los diplomáticos centroamericanos a contactar con las autoridades estatales y municipales en México y también con las organizaciones no gubernamentales defensoras de migrantes.Además, dentro del esquema del Tricamex, que reúne a los consulados de Centroamérica con los de México, ayudan a tener una relación con las autoridades estadounidenses cuando lo necesitan para casos de centroamericanos."En este caso, Honduras, El Salvador y Guatemala tienen consulados en Los Angeles, por ejemplo, pero no tienen una presencia física en San Diego, entonces nosotros también les ayudamos a que ellos puedan tener una relación con las autoridades estadounidenses, con el Departamento de Seguridad Interna, con la Patrulla Fronteriza, para el caso de que cuando sus migrantes se pasen a Estados Unidos, ellos puedan atenderlos en caso de que así lo requieran", manifestó.Celorio advirtió que será necesario encontrar una manera de que el recorte a la Cancillería no afecte las funciones sustantivas de los consulados."Es importante analizar circunscripción por circunscripción porque no es lo mismo lo que pasa en el Consulado de San Diego, no es lo mismo lo que está pasando en el de Nueva York, o en el de Raleigh. Hay que ver qué necesita cada consulado y hacer una distribución efectiva de esos recursos", dijo.Informó que hasta ahora el recorte no ha afectado porque el presupuesto para 2019 se aprobó apenas en diciembre y los fondos para este primer mes se tenían desde el año pasado.Afirmó que también es necesario fortalecer la comunicación e información que se hace llegar a los migrantes para darles a conocer cuáles son sus derechos y sus obligaciones.

