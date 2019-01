Tapachula- Migrantes solicitantes de asilo en México, que ingresaron al país el año pasado en distintas caravanas, planean sumarse a la nueva oleada de centroamericanos prevista para la próxima semana para dirigirse a la frontera con Estados Unidos.Estas personas que decidieron quedarse en la frontera sur también se están organizando debido a la dilación de los trámites en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), y otros porque les han rechazado su petición de asilo."Estamos cansados de ir todas las semanas y no nos resuelven, no tenemos trabajo, no tenemos dinero, no queda otra que seguir hacia arriba", expresó Eva Pineda.Los migrantes, quienes cumplirán tres meses de estar en México, aseguraron que durante este tiempo han vivido un calvario."Primero nos dijeron que nos iban a dar trabajo, luego nos sacaron del albergue y ahora no sabemos qué hacer", agregó Luis Hernández.Los centroamericanos que firman todos los lunes y jueves en la Comar afirmaron que están dispuestos a abandonar el trámite y seguir por su cuenta hacia los Estados Unidos junto con sus connacionales.Se prevé que la nueva caravana ingrese a México por la frontera sur la próxima semana.Autoridades de México y Centroamérica han implementado acciones para desalentar la oleada, mientras que organizaciones de la sociedad civil, incluida la Iglesia, han informado que están atentas al fenómeno para auxiliar a los indocumentados.Además, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados dijo esta semana que se prepara para apoyar a las autoridades de México ante la posible llegada de migrantes.

