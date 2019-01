Ciudad de México— Aunque el IMSS está comprometido con la universalización de los servicios de salud, ésta no podrá concretarse si no se aumenta el presupuesto para ese fin, aseguró Víctor Hugo Borja, director de prestaciones médicas del Seguro Social."Se ha confirmado que la salud universal implica, además de ese claro compromiso del Gobierno, aumentar el gasto público. Es por eso que no es posible ampliar la cobertura sin aumentar el presupuesto, y se lo queremos decir a nuestro señor director y establecer este compromiso con todos ustedes: tenemos que invertir más en salud", sostuvo.La carencia de un sistema de salud universal, afirmó, ha implicado un alto costo social y efectos catastróficos para los grupos de población más vulnerables.Lograr brindar atención médica y fármacos gratuitos a toda la población, reiteró, requiere de un presupuesto más amplio.Durante la ceremonia por el Día de la Enfermera, que se realizó en las oficinas del IMSS de Morelia, Michoacán, el funcionario dijo que también se comprometerán a hacer un uso más eficiente del gasto para poder transformar el sistema de salud y proveer servicios integrales y de calidad.Borja señaló que continuarán con la profesionalización del personal de salud, empezando por las enfermeras.Adelantó que crearán un proyecto nacional de formación de personal en enfermería que responda a las expectativas, tanto de las instituciones de salud como de los profesionales interesados en el desarrollo personal."Esto significa planificar para asegurar que se están formando y especializando realmente de acuerdo a las necesidades de nuestra población derechohabiente", detalló.En tanto, Germán Martínez, director general del Seguro Social, recordó que el instituto participará en la universalización de los servicios de salud a través del programa IMSS Bienestar.Pero, coincidió, es necesario reanimar esta iniciativa inyectándole recursos."Reanimaremos al IMSS Bienestar financieramente con la parte que ordene la Secretaría de Salud, que nos corresponde a la hora de federalizar el gasto del Seguro Popular, con esa parte que le corresponde asignar a la Secretaría de Salud", dijo.Remarcó que ya están empezando en los estados del sureste, los cuales tienen un rezago importante.En presencia del secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Arturo Olivares, subrayó que la eficiencia del gasto y el plan de austeridad no comprometerán ninguna conquista laboral sindical, la contratación de personal médico, la ampliación de infraestructura ni la compra de material quirúrgico.Reconocen a enfermerasCon el objetivo de reconocer el alto desempeño y calidad en su trayectoria institucional, el Seguro Social, Fundación IMSS y la Afore XXI Banorte premiaron a 2 mil 549 enfermeras y enfermeros de todo el País.Durante la ceremonia, el director general del instituto, Germán Martínez, compartió en público "la lección que le dio una enfermera" cuando nació su hija, hace 14 años, con una lesión cerebral llamada leucomalacia periventricular.Martínez contó que fue al cunero a ver a la bebé, a quien los médicos le daban pocas esperanzas de vida."Se fueron los doctores, me quedé solo con mi hija en el cunero de terapia intensiva. Llegó una enfermera y le pregunté: '¿va a vivir?' La enfermera me contestó: 'sí, va a vivir. ¿Por qué? Porque es mujer'", narró.Con esta anécdota, el titular de la dependencia agradeció a las enfermeras su entrega a los pacientes y la esperanza que les brindan.

