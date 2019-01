Ciudad de México— Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), reconoció en su declaración patrimonial un posible conflicto de interés por la participación de su esposa en la petroquímica Grupo Idesa.Expuso que su cónyuge, Elisa Margarita Gutiérrez Saldívar, trabaja desde hace 20 años en la empresa, donde tiene una participación en el capital del 5.92 por ciento."Sí estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de interés", respondió en el apartado 'Declaración de posible conflicto de interés' del documento fechado el 26 de diciembre de 2018.En su declaración, no proporcionó información de bienes inmuebles a su nombre y tampoco incluyó los bienes declarados a nombre de su esposa.Además del vínculo con Grupo Idesa por la participación de su Gutiérrez Saldívar, Jiménez Espriú fue miembro de su consejo de administración.Sin embargo, la compañía indicó a Grupo REFORMA que en abril del año pasado renunció al mismo.Por otra parte, aclaró que su filial Excellence Freights de México no ha participado en la entrega de gasolinas a las estaciones de servicio con motivo del cambio en la estrategia de distribución de hidrocarburos que el Gobierno federal implementó recientemente.En la página web de su filial, expuso en un comunicado que Excellence es una compañía dedicada principalmente al transporte de materias primas, productos químicos, petroquímicos y similares para las empresas subsidiarias del grupo, así como de otros clientes."Por lo anterior, señalamos que no es verdad el que Excellence Freights de México haya participado, o esté participando, en la transportación de combustibles propiedad de Pemex para su entrega a estaciones de servicio para el público en general", aseveró.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.