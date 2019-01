Llaman a 'tirar' Guardia en SCJN

Ciudad de México— El senador del PAN, Damián Zepeda, llamó a legisladores federales a reunir suficientes firmas para echar por tierra en la Corte la reforma constitucional que permitirá la creación de la Guardia Nacional, en caso de que Morena y sus aliados la aprueben en el Congreso."Les propongo que sumemos esfuerzos legisladores que estamos en contra de la militarización permanente de este País y sociedad civil en juntar un tercio de la Cámara de Diputados y después un tercio de la Cámara de Senadores, si es necesario, y oponernos y echar abajo esta propuesta de militarizar vía Guardia Nacional a nuestro País", dijo.El exdirigente nacional del blanquiazul consideró que, una vez frenada la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, legisladores y ciudadanos pueden cambiar el enfoque de la discusión y avanzar hacia el fortalecimiento de las corporaciones civiles y no un esquema militar."Entonces sí entremos a una nueva propuesta, no a parches a esta. A una nueva propuesta que ponga en el eje central el fortalecimiento de las policías para lograr la seguridad pública que todos queremos", manifestó.Durante las audiencias para analizar la creación de la Guardia Nacional, realizadas en San Lázaro, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, también llamó a los legisladores a resistir las presiones de los gobernadores para votar a favor de la reforma constitucional.La ex delegada pidió hacer caso omiso de quienes les "tiren línea" para avalar un proyecto que busca la militarización."Yo tengo la ventaja de que a mí no me da línea mi marido, menos un gobernador. Así que aguas con las presiones que vienen de que pues 'si no te alineas no te vamos a dar la candidatura', o las presiones que se pueden dar a los gobernadores, 'si no mandas a tus diputados no te vamos a dar dinero'."Eso está muy cabrón, perdón, eso está mal porque es una manera de ejercer presión para tomar una decisión muchas veces en contra del propio legislador", señaló.