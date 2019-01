Agradece AMLO resistir filas ante desabasto

Ciudad de México— El presidente López Obrador agradeció a la población por resistir largas filas en gasolineras ante desabasto y a distribuidores de combustible por no aumentar precios.Además destacó que ciudadanos cuidaron la gasolina al no acudir a llenar sus tanques."Adelanto que le agradezco mucho a la gente todo el apoyo que nos están brindando, los ciudadanos de todos los sectores, el ciudadano que está resistiendo por las colas y que lo está haciendo porque sabe que esto nos conviene a todos y que no podemos darnos por vencidos, que tenemos que acabar con la corrupción, que no podemos ser cómplices del robo, de la corrupción", expuso en su conferencia mañanera."También los ciudadanos que han cuidado su gasolina y que no han ido asustados por la propaganda a llenar el tanque y a complicar las cosas, muchas gracias a ellos, muchas gracias a los trabajadores de Pemex que están haciendo un esfuerzo excepcional, sobre todo a los transportistas (...) Muchas gracias también a la mayoría de los distribuidores de gasolinas que han ayudado, sobre todo porque no han abusado aumentando el precio y muchas gracias a todos".El Presidente también expresó su agradecimiento a la Policía Federal, Naval y Militar y a los medios de comunicación que informan sobre la situación de abasto.Reiteró que no hay un problema de escasez, pues hay suficientes combustibles en el País y afirmó que a la brevedad se normalizará la situación."No puedo decirles por razones obvias en qué cantidad, pero suficientes para resistir sin problemas, para que no se desesperen, para que no haya pánico. No hay problema de abasto y lo vamos a resolver pronto lo de la escasez en algunas gasolinerías o centros de distribución, tengamos confianza, vamos a salir bien, no nos van a vencer los corruptos", dijo.