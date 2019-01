Hubo más robo de gasolina con general de EPN

Ciudad de México— El robo de combustible a Pemex se disparó durante la gestión del General Eduardo León Trauwitz al frente de Seguridad Física de la empresa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.En los primeros 55 días como encargado de está área, destinada al combate al huachicol y el resguardo de las instalaciones petroleras, la empresa contabilizó un promedio de 5.7 tomas clandestinas diariamente en su red de ductos.Esta cifra es mas del doble de lo reportado durante todo el Gobierno de Felipe Calderón, en el que se hallaron un promedio de 2.2 tomas ilegales al día.Pese a la inversión destinada a frenar el robo de combustibles, durante toda la Administración peñista las tomas clandestinas se elevaron de manera exponencial cada año.Hasta julio pasado, mes en que León Trauwitz dejó el cargo, fueron reportadas 38 tomas clandestinas al día.El General se inició en la Administración Pública Federal en 1997 como jefe de departamento en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para análisis de prensa.Después fue coordinador de Operaciones Militares en la Octava Región Militar, en Guerrero, y docente en 1999 en la Escuela Superior de Guerra.En 2001 se incorporó al Estado Mayor Presidencial (EMP) para resguardo de Vicente Fox, como subjefe de la Sección Quinta (seguridad).Con Felipe Calderón ascendió como Coordinador de Seguridad Presidencial.En 2012, en el último año del panista, elevó de rango como General Brigadier, por sus servicios como "escolta", pues no había realizado alguna otra misión que ameritara el ascenso.Esto levantó ámpula en las filas castrenses, sobre todo de Coroneles que fueron enviados al combate al crimen.Durante el sexenio de Peña Nieto desempeñó varios puestos en Pemex asociados al combate al huachicoleo.Entre enero de 2013 y abril de 2014, fue gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex, y de abril de 2014 a julio de 2018 se desempeñó como subdirector de Salvaguarda Estratégica.Pero su relación con Peña viene de más atrás: antes fue Jefe de Seguridad durante sus primeros dos meses en la Presidencia de la República.También formó parte del equipo de seguridad del ex Presidente cuando éste se desempeñaba como Gobernador del Estado de México.Tras encabezar la seguridad estratégica de Pemex en todo el sexenio de Peña, hasta julio de 2018, el militar fue acogido de nuevo en la Sedena, en la Inspección y Contraloría del Ejército para supervisión de recursos humanos y financieros, cargo en el que permaneció hasta el 30 de noviembre pasado.El General por ahora no ostenta un cargo público.Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que sin que haya todavía nada definitivo, Trawitz es investigado por robo de combustibles a Pemex.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.