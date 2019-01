Ciudad de México— El desabasto de gasolina se agravó ayer en el Valle de México y en otras 10 entidades de país.Sectores industriales y comerciales comenzaron a reportar pérdidas y algunos servicios públicos empezaron a ser afectados seriamente.En las principales ciudades de Guanajuato, Jalisco y Michoacán se reporta caos en el transporte público, en el traslado de alimentos, la recolección de basura, así como ausentismo escolar y laboral.Ayer la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Guanajuato decretó “emergencia” y acordó suspender labores; los juzgados federales solicitaron al Consejo de la Judicatura anular los procesos y días legales de juicios en marcha.En la Ciudad de México más de 100 de las 400 gasolineras registraron problemas de distribución y proliferaron escenas de automovilistas enervados por el desabasto.“Desabasto sí hay, no hay escasez. Pero lo que no hay es abasto en los centros de consumo, tanto en las plantas industriales que requieren estos energéticos y esto está generando problemas económicos”, advirtió José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco.El dirigente comercial reportó afectaciones en el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Coahuila, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México.El líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, sostuvo que Pemex no puede solo con la distribución de combustible a través de pipas.Para muestra, apuntó, Jalisco requiere 750 pipas diarias y sólo se están enviando entre 150 y 200 pipas.Ayer en Tula, Reforma constató una fila de 3 kilómetros de pipas privadas que acuden al centro de distribución de Pemex y esperan hasta 2 días para ser abastecidas.Pablo González, Presidente de la Asociación de Empresarios Gasolineros (Amegas), estimó en 10 mil millones de pesos las pérdidas para el sector en el país. En el Bajío, el sector empresarial calculó una pérdida de casi mil millones de pesos.Pemex aseguró que cumple con el abasto prometido a los estados y en versión de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la situación en la Ciudad de México estaría normalizada hoy jueves.

