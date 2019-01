Ciudad de México— El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, sostuvo que Pemex no puede solo con la distribución de combustible a través de pipas.Para muestra, apuntó, Jalisco requiere el equivalente a 750 pipas diarias para abastecer el consumo del Estado, y sólo se están mandando entre 150 y 200 pipas diarias."Es evidente que Pemex no puede solo, que el programa de mercado abierto para importaciones y distribución de gasolina pueda fomentarse rápidamente, y podamos tener la regularización lo más rápido posible. Estamos viendo claramente que Pemex no puede solo."Estamos viendo las consecuencias (de cerrar los ductos), el transporte de las gasolinas sólo por la vía terrestre en el autotransporte, las llamadas pipas, está teniendo serias dificultades", enfatizó.Castañón subrayó que la escasez de combustible se está acumulando en varios puntos, por lo que habrá repercusiones "evidentemente".Recordó que el 80 por ciento del traslado de mercancías se hace a través del sistema de autotransporte, por lo que la gasolina es necesaria."Esperemos que no tarde más de dos o tres días", manifestó el líder empresarial en entrevista, al término de una reunión del Presidente Andrés Manuel López Obrador con embajadores y cónsules.Castañón enfatizó que se requiere un plan específico por parte de la Secretaria de Energía para tomar acciones de contingencia junto con la Iniciativa Privada."Y fomentar organizadamente mayor participación de empresas privadas que puedan importar y distribuir gasolina de manera urgente, con una apertura y transparencia, pero que podamos resolverlo rápidamente."Requerimos que el plan integral contenga tiempos y acciones específicas en donde se pueda regularizar el abasto en donde estamos teniendo desabasto y que no se generalice", añadió.El presidente del CCE dijo que todos quieren que se acabe el robo de combustible y se combata el crimen organizado. Sin embargo, acotó, el Gobierno federal debe garantizar el mantenimiento de la energía porque es necesaria para que la economía funcione.En tanto, advirtió que si el desabasto de combustibles en gasolineras persiste habrá "altas presiones" para transportar las mercancías en el país."Pero esperemos que sea cuestión de días y que no tengamos una repercusión, evidentemente de ningún tipo de repercusión."Podemos administrar tres, cuatro o cinco días todavía con pleno conocimiento de las acciones, (pero) si no se tienen fechas es muy difícil poder administrar los combustibles que hoy en día tenemos", advirtió.El líder empresarial dijo que aplauden las medidas del Gobierno para combatir el huachicoleo, aunque insistió en la necesidad de implementar un plan de regularización de combustibles.

