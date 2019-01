Ciudad de México- México nunca se ha permitido la injerencia en otra nación y jamás debe opinar sobre las elecciones de otra nación, como Venezuela, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.Durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, realizada hoy, los legisladores fijaron sus comentarios respecto a la posición del Gobierno mexicano de abstenerse de suscribir un pronunciamiento en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.En medio de la discusión, Muñoz Ledo hizo uso de la palabra para recordar los principios diplomáticos que han guiado al País históricamente, además de que, denunció, las últimas elecciones que ha tenido México, especialmente la de Felipe Calderón, han estado más "torcidas" que la de Venezuela."Jamás opinar sobre las elecciones de un país. Dicen que las elecciones de Maduro, estas consulares, son violatorias. Pues fueron peores las elecciones últimas en la historia de México, particularmente las de Calderón."Que me prueben que las elecciones en Venezuela están más torcidas que las tres últimas elecciones mexicanas, antes de las del primero de julio pasado", manifestó el también presidente de la Comisión Permanente, quien desató una oleada de aplausos por parte de la bancada de Morena.Pese a las críticas de la Oposición hacia el Gobierno federal por no pronunciarse sobre la situación de Venezuela, Muñoz Ledo reiteró que una cosa es denunciar a una nación y otra es el reconocimiento de un gobierno.Reiteró que México debe respetar los principios de la Doctrina Estrada, plasmados en la Constitución, que señalan que el País debe respetar la libre autodeterminación de los pueblos.Además, dijo, cuando hay violaciones graves a los derechos humanos en un país, ahí lo que corresponde es acudir a instancias internacionales de derechos humanos.En tanto, legisladores de Oposición criticaron la postura del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no condenar ni tener una postura más activa hacia la situación por la que atraviesa la nación sudamericana."Desde esta tribuna le decimos a la comunidad venezolana que no están solos, que seguirán contando con mexicanas y mexicanos que reconocemos cómo se han violado sus derechos humanos", expresó la senadora panista Alejandra Noemí Reynoso."El nuevo Gobierno está tomando un camino equivocado (...) es prioritario que México retome liderazgo en la región", mencionó, por su parte, la diputada de MC, Julieta Macías Rábago.La diputada priista Dulce María Sauri pidió que la política exterior nacional sea más proactiva y ayude a lograr una solución al conflicto que vive el pueblo de Venezuela.

