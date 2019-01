Baja CJF salarios sin afectar a jueces

Ciudad de México- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobaron una reducción de 25 por ciento en las percepciones de sus integrantes, igual a la asumida este martes por la Suprema Corte de Justicia.Con ello, el ingreso neto anual de los seis Consejeros del CJF y siete magistrados de Sala Superior del TEPJF pasará de 4.3 a aproximadamente 3.2 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.Los mil 502 jueces de Distrito y magistrados de Circuito, que llevan dos meses protestando airadamente por la posible reducción de sus ingresos, mantendrán sus percepciones netas anuales de 2.2 y 2.5 millones de pesos, respectivamente, acordó hoy el Pleno del CJF.El TEPJF aprobó desde el mismo martes la reducción de salarios de Sala Superior y todo indica que los ingresos de 18 magistrados de Sala Regional seguirán sin cambios, pues son similares de los de magistrados de Circuito.La Cámara de Diputados había respetado los salarios de los juzgadores en el Presupuesto de Egresos para 2019, pues la Constitución prohíbe disminuirlos, y el monto que a fin de cuentas percibirán los Consejeros y Magistrados de Sala Superior también es similar a los poco más de 3 millones netos anuales que autorizaron los legisladores.Todo este personal tendrá ingresos mayores a los del Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, que recibirá 1.6 millones de pesos netos anuales incluidas prestaciones, tras bajar el salario del Ejecutivo a 108 mil pesos mensuales.La sesión de hoy del Pleno del CJF fue la primera en que participó el nuevo Presidente, Arturo Zaldívar, quien es el séptimo integrante, pero recibe su salario como Ministro de la Corte, donde los once integrantes aceptaron la baja a sus ingresos como medida voluntaria de austeridad, no por imposición de la Cámara.La situación en el CJF es diferente a la de la Corte, porque cinco de los seis consejeros terminan sus nombramientos entre febrero y noviembre 2019 y no está claro qué pasará con los que serán designados en su lugar.El Presupuesto prevé que los Consejeros de la Judicatura, magistrados de circuito y jueces de distrito que inicien funciones en 2019 sólo podrán ganar hasta 1.6 millones de pesos netos anuales.Pero la Corte aclaró ayer, de manera categórica, que ningún otro Poder puede imponer al Judicial disminuciones salariales ni diferenciaciones de pago entre quienes realizan el mismo trabajo, por lo que es probable que, al menos los nuevos Consejeros, ganen lo mismo que sus antecesores.La reducción también afecta a funcionarios administrativos de mando del CJF, pero el porcentaje dependerá de lo que ganaban y de cuando inician funciones.En el CJF laboran alrededor de 310 servidores públicos de alto nivel que ganaban más de 1.6 millones de pesos netos anuales, y que en adelante solo percibirían hasta 50 por ciento más sobre este tope, según permite la Constitución para puestos técnicos especializados.Estos funcionarios incluyen al todavía Secretario Ejecutivo del Pleno del CJF, Gonzalo Moctezuma Barragán, a los Visitadores Judiciales, y a los titulares de órganos auxiliares como el Instituto de Especialistas en Concursos Mercantiles, el Instituto de la Judicatura Federal y el Instituto de Defensoría Pública, que ganaban casi 3 millones de pesos netos anuales.

