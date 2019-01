Pide AMLO respetar política exterior

Ciudad de México- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Embajadores y cónsules ceñir su actuar y respetar a los principios constitucionales y juaristas de la política exterior, así como fomentar relaciones de amistad y respeto con todos los países del mundo.En un evento con motivo de la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules, recordó que dichos principios son, entre otros, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la autodeterminación de los pueblos y la cooperación internacional para el desarrollo.Ante 105 embajadores y cónsules de 154 representaciones diplomáticas, López Obrador también mencionó la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha la paz internacional."Relaciones de amistad y de respeto con todos los pueblos y todos los gobiernos del mundo. Los que están a favor o aceptan las hegemonías piensan o manifiestan que los principios constitucionales son anticuados, no."Nosotros consideramos que son principios vigentes, eficaces y justos; negarlos sería como renunciar a la convicción juarista de que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz", dijo.Acompañado del Canciller Marcelo Ebrard, el Presidente también urgió a los diplomáticos hacer promoción económica y turística, además de transmitir en el mundo que se está llevando a cabo una transformación en México."Tenemos que apoyarnos mucho en ustedes, nuestros representantes, embajadores, cónsules en el extranjero, que ustedes puedan transmitir en el mundo que se está llevando a cabo una transformación en México", recalcó."Creo que va ser de mucha utilidad, van a ser elementos, insumos, importantes, que puedan ustedes decir en poco tiempo que hay crecimiento económico en el País, que no se permite la corrupción, que hemos logrado reducir la incidencia delictiva, todo esto les va a servir para la realización de sus labores"."Quiero pedirles que nos ayuden mucho en la información que se va necesitar transmitir en otros países acerca de estos cambios, que nos ayuden mucho también en la promoción económica (...) la promoción turística", pidió.Es muy importante, subrayó el Presidente, que México fomente su política interna no sólo porque da sustento a la política exterior, sino también porque si se fortalece México el País va tener respetabilidad afuera.Entre los invitados al evento estuvieron, además de los diplomáticos, el presidente del Senado, Martí Batres, los senadores Napoleón Gómez Urrutia y Josefina Vázquez Mota, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón.

