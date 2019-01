Pese a desabasto, estrategia contra huachicol debe seguir: Monreal

Ciudad de México— La estrategia del gobierno federal para combatir el “huachicoleo” debe prevalecer pese a los costos que el desabasto está cobrando a la sociedad, dijo Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado.En conferencia de prensa, el legislador enfatizó que respaldan la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, de cerrar por tiempo indefinido los ductos de Pemex y transportar la gasolina a través de pipas."Yo respaldo las acciones del presidente”, comentó.-¿A pesar de los costos que le cause a la sociedad?"No importa.”, agregó.-¿No importan los costos?"Lo que importa es combatir de fondo estas mafias. Yo no estoy de acuerdo en que las mafias perduren y los costos seguramente el Gobierno los habrá de valorar. No soy Gobierno, pero como Poder Legislativo y como Coordinador de un Grupo Parlamentario, avalo y apoyo las decisiones del presidente de la República”, detalló.Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que la estrategia “es correcta”, pues el robo de gasolinas ascendía a más de 60 mil millones de pesos al año."Entiendo que hay resistencias, intereses de quienes obtenían esta cantidad de recursos; 200 millones de pesos diarios, no es nada despreciable, y obviamente hay resistencias. Es correcta la lucha contra la corrupción, del presidente, y obviamente derribará intereses, surgirán otros más, pero está en el camino correcto. Vamos a ver si en los próximos días se cumple el mandato del presidente, de que se normalizará el abasto de combustible, Diesel y gasolina en los estados donde se está padeciendo”, dijo.Por otra parte, la bancada del Partido Acción Nacional exigió al gobierno federal “a cumplir con su responsabilidad de garantizar la disponibilidad (del combustible) para todos los ciudadanos y los sectores productivos”.A través de un comunicado, la oposición mayoritaria en el Senado pidió también al gobierno informar “con precisión cuántos estados sufren desabasto, de qué hidrocarburos y qué medidas concretas tomará el gobierno federal para que haya gasolina y gas en todo el país de manera regular.”

