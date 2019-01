Ciudad de México.- De diciembre a la fecha 16 presos políticos han sido liberados, informó la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, y el equipo del Gobierno federal trabaja en la revisión de 368 casos de personas privadas de su libertad de manera ilegal.En conferencia, la funcionaria explicó que las personas que obtuvieron su libertad, en muchos casos, se detectó que luego de muchos años recluidos no habían tenido una sentencia por falta de pruebas suficientes en su contra, publicó Excelsior."Se han estado revisando los 368 casos que tenemos en la mesa y hemos liberado a 16, muchos de ellos no han tenido una sentencia después de muchos años de estar privados de su libertad y es porque los jueces no tienen manera de condenarlos porque no tienen los elementos para condenarlos”, afirmó.Detalló que algunos casos por los que hay detenidos de manera ilegal ha sido por protestar contra el fracking, por la defensa del medio ambiente, por estar en contra de la Reforma Educativa, entre otros, e incluso, a algunos se les han montado casos de extorsión y secuestro.Sánchez Cordero afirmó que, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se trabajará para no criminalizar la protesta social.“Estos casos los estamos revisando puntualmente. Hemos encontrado rezagos en la impartición de justicia y la ilegalidad de la privación de la libertad. Tenemos detectadas muchas injusticias. No podemos permitir que la protesta social sea criminalizada”, detalló.Al respecto, López Obrador aseguró que este plan para liberar a presos políticos es para que no haya más situaciones de esta naturaleza y para que “ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política”.Reiteró que se busca garantizar que ninguna institución del Estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta, que no se fabriquen delitos a opositores como sucedía o a indígenas, mujeres, ambientalistas, maestros, dirigentes sociales, entre otros.“Queremos que la Cuarta Transformación signifique también Justicia, que no se acuse a opositores, ambientalistas… ¡Nunca más una represalia! Estamos reparando los daños, que los inocentes puedan salir de las cárceles”, aseveró el presidente.