EU evalúa quitarle a México recursos contra el narco

Ciudad de México— La continuidad de la Iniciativa Mérida será sometida a evaluación, informó la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena.Durante su estancia en México por la Reunión de Embajadores y Cónsules, dijo en entrevista que junto con el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, han pedido a la representación de Estados Unidos datos sobre la instrumentación de proyectos en materia de seguridad.Dicha iniciativa es un tratado establecido por EU y México en 2008 para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y por el cual, en 2018, el país recibió un apoyo total de 139 millones de dólares."Estamos evaluando, y a partir de la evaluación de qué ha sido exitoso, qué no ha sido exitoso y qué conviene, entonces podremos tomar una decisión sobre si conviene que permanezca o no, hacia dónde lo orientamos y con qué no", expuso.Al explicar las ocho líneas de acción para su representación de México en el país vecino, donde el viernes presentará sus cartas credenciales al presidente Donald Trump, Bárcena aseguró que continuará la cooperación en materia de seguridad entre ambas naciones.Además, el plan de acción de Bárcena destaca la profundización de la interlocución con todos los actores de la sociedad estadounidense; el comercio e inversión, que a mediano plazo contempla la ratificación del TMEC; el desarrollo de oportunidades y la interacción con la comunidad mexicana en EU; mejorar la imagen de México; el fortalecimiento de la frontera entre ambos países como un área de oportunidades, y la migración.Los consulados seguirán siendo consulados porque así lo prevé la convención de Viena sobre relaciones consulares, pero evidentemente se le dará una importancia mayor a la defensa del migrante.Creo que hay programas que han resultado muy exitosos, como el programa de asistencia legal, que probablemente continuaremos, y justamente en esta reunión de embajadores vamos a tener reuniones regionales de todos los consulados por zonas para detectar y precisar con mayor nitidez dónde están los mayores retos de defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.Se está trabajando para que el recorte a las embajadas y consulados sea lo menos posible.Debo decir que buena parte de la actividad y del financiamiento de los consulados depende de la propia recaudación consular, y esa recaudación, por razones de procesos, se tiene que regresar a la Tesorería y tiempo después se regresa a los consulados.En ese ir y venir de transferencias se pierde dinero en comisiones, la Secretaría de Hacienda se queda con un porcentaje, y la Cancillería estará negociando para que los términos para que la mayor parte de la recaudación consular, si no es que íntegramente, se quede en los consulados para que puedan desahogar sus funciones.Sí. Sobre todo también si hay un cambio de la política migratoria de Estados Unidos.Supongamos que hay medidas para regularizar el estatus de los "dreamers", sí vamos a necesitar mayores recursos para atender debidamente todas las solicitudes de apoyo de emisión de documentos que se requieran y de protección.Por lo pronto, con una sonrisa en la boca porque hay que estar ahí. Yo creo que el presidente Trump tiene un respeto por el presidente López Obrador, que ha expresado en diferentes ocasiones.Obviamente varios de sus tuits y de sus manifestaciones responden a la dinámica de la política interna de Estados Unidos, que es una política compleja, que ha sufrido cambios importantes por las elecciones de término medio.Sin desconocer las profundas diferencias que tenemos, vamos a trabajar sobre las áreas de coincidencia.Vamos a avanzar en eso, creo que eso le diré al presidente Trump, que el presidente López Obrador quiere tener una relación basada en el respeto mutuo, en la reciprocidad, en el bienestar de las dos naciones, que quiere modificar condiciones de desarrollo económico en México para que crezcamos aceleradamente y acabemos con la desigualdad, y que con eso no haya migración a Estados Unidos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.