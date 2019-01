Deja Obrador sin gasolina a varios estados sin previo aviso

Ciudad de México— El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no informó a los mandatarios estatales sobre las acciones concretas que implicaría la estrategia de combate al robo de combustible.Así lo aseguraron los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Michoacán, Silvano Aureoles, quienes advirtieron que el cierre de los ductos y el consecuente desabasto han generado protestas entre la población."¿El Gobierno les informó que cerraría los ductos?", se le preguntó a Domínguez."No. En Querétaro empezamos con el desabasto desde el jueves y se agravó para al sábado con 100 gasolineras cerradas en la zona metropolitana. No conocemos la estrategia, lo único que sabemos es que mandaron al Ejército a los almacenes y, sabemos por los medios, que cerraron el ducto Salamanca-Jalisco", respondió."¿Debió informales?", se le cuestionó."Ellos son Gobierno, tienen que asumir sus responsabilidades y las consecuencias. Sí veo en Querétaro una ciudadanía enojada porque están haciendo horas de largas filas, hay familias muy molestas", afirmó."Siempre hay que decirle al ciudadano lo que va a pasar, para que se prevengan y no se hagan alarmas, hubo alarmas el fin de semana".En tanto, Aureoles reconoció que el Gobierno federal no les avisó e incluso expresó sus dudas sobre las verdaderas causas del desabasto."El problema es que no sabemos exactamente de qué se trata", expresó."Unos dicen que es por la nueva estrategia en contra del robo de combustible, otros que porque hay dificultades, que esas no se conocen, que habrá que esperar, que porque el Gobierno intentó comprar petróleo crudo para empezar a procesarlo acá y eso limitó la importación y, en consecuencia, la disponibilidad. Hay muchas versiones, por eso es importante que la autoridad responsable nos precise"."¿Los agarraron de sorpresa?", se le preguntó."Pues a todo mundo y sería bueno que todo mundo estuviera informado porque el riesgo es la desesperación de la gente, que se está quedando varada", manifestó.Los mandatarios locales informaron que, por el momento, no se han registrado manifestaciones o protestas generalizadas de ciudadanos, pero alertaron sobre las afectaciones que provoca el desabasto, no sólo en la población, sino en los sectores productivos.El gobernador de Querétaro dijo que, hasta el momento, Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha cumplido totalmente con su oferta de entregar 10 mil barriles diarios para abastecer a las estaciones de esa entidad.Domínguez aseguró que sólo se ha cumplido con el 60 por ciento, aunque confió en que el titular de la empresa, Octavio Romero, cumpla su palabra de resolver el problema para el próximo domingo.El gobernador de Michoacán añadió que tienen un abasto de apenas el 40 por ciento, por lo que decidió enviar una carta al director de Pemex para que le informe, de manera concreta, cuándo podrá regularizarse el flujo de combustible.