PRI va por comparecencia con titular de Energía y Pemex por desabasto de gasolina

Ciudad de México— El grupo parlamentario del PRI en el Senado, solicitará a través de un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso, la comparecencia de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y del director de Pemex, Octavio Romero, para que expliquen el desabasto de gasolina en el país.El vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve, dijo que es importante saber el plan de distribución de combustibles, el cual pasó de ductos a pipas como medida para revertir el llamado huachicoleo.“Requerimos muchas respuestas directas en función del desabasto que se está dando y compras de pánico en el país dejando muy claro que ellos son los responsables no solamente del abasto sino del hecho de no generar lo que hoy se está dando, desgraciadamente en otros estados, un mercado negro, que afecta a la economía y a la distribución inclusive en el centro del comercio”, asentó.Añorve Baños indicó que por lo anterior es que su bancada presentará un punto de acuerdo, para que a la brevedad rindan cuentas ambos funcionarios ante la Comisión Permanente, por las afectaciones a la población derivadas de la escasez de combustible.En entrevista telefónica, aseguró que el PRI no está en contra de que se combata la delincuencia organizada ni el robo de combustibles, sino simplemente se critica la “falta de experiencia y capacidad” para evitar el desbasto, y enviar pipas como una solución, que al final se ha convertido en una “torpeza”.“Esa solución se daba en los años setentas, con pipas. Por eso se hicieron los ductos, para sustituir las pipas. Entonces deberían haber previsto si iba a ser con pipas suficiente cantidad para no generar el desabasto que se está viviendo. La ciudadanía a partir del fin de semana está viviendo no solamente un desabasto sino una crisis en términos de desplazamientos. Queremos respuesta por parte de los responsables, tanto de Rocío Nahle, como del director de Pemex, Octavio Romero”, afirmó

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.