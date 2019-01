Piden empresarios reducción de IVA también en frontera sur del país

Tapachula— Empresarios de la frontera sur exigieron la reducción del IVA e ISR tal como en la frontera norte del país para generar igualdad de condiciones de desarrollo.Los empresarios dirigieron una misiva al gobernador Rutilio Escandón y al Congreso de la Unión para que se modifique la medida preferencial impuesta por el Gobierno de la República.Además, los empresarios colocaron carteles en sus negocios a manera de protesta pacífica."¡Justicia para la frontera sur! IVA al 8 por ciento e ISR al 20 por ciento", dice la consigna.Miguel Reyes del Pino, representante del Frente Unidad Ciudadana que agrupa a varias Cámaras y Colegios, urgió que la región cuente con tasas impositivas preferentes para generar inversión, empleo, infraestructura y crecimiento.El empresario refirió que la entidad es de las más pobres del país, por lo que debe tener consideraciones para revertir el rezago que es histórico.Reyes recordó que la frontera con Guatemala ya tuvo antes de 2013 una tasa diferenciada del resto del país, pero tras reformas hacendarias que permitieron su homologación, varias empresas se retiraron."Desde entonces los negocios no han prosperado y se han estacado", acusó el representante.Agregó que en Guatemala los impuestos son menores y los precios de las gasolinas también son más bajos, lo que alienta el tráfico.Además una de las principales actividades económicas de Chiapas es la agricultura por lo que la reducción del IVA e ISR favorecería de igual forma el desarrollo del campo.Roberto García Zenteno, empresario local, agregó que es necesario que las empresas generen ingresos constantes y los impuestos preferenciales les permitiría ese impulso."Espero que este propósito de beneficiar a las fronteras no se olviden de la frontera sur, no sólo somos una ciudad que permite el ingreso de migrantes, somos una zona que requerir de estos beneficios para crecer", apuntó.

